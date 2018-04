Vormer en Vanaken voor onze camera na Genk - Club: “Die tegengoal valt veel te snel”

Leider Club Brugge geraakte vrijdagavond op het veld van Racing Genk niet verder dan een 1-1-gelijkspel en dat zorgde voor gemengde gevoelens bij de spelers van blauw-zwart. “Het enige jammere is dat we te snel de gelijkmaker slikken”, analyseerde Hans Vanaken achteraf. “Als we de eerste vijf minuten na ons doelpunt doorkomen, dan denk ik dat we de winst mee naar huis pakken. Maar uiteindelijk waren er kansen langs beide kanten en is die 1-1 een terecht resultaat.”

Als Anderlecht zondag thuis punten laat liggen tegen Charleroi en AA Gent niet wint van Standard kan Club Brugge een week later in eigen huis de titel pakken in een rechtstreeks duel tegen Anderlecht. “Maar ik weet nog niet of ik zondag naar Anderlecht - Charleroi ga kijken. Ongeacht wat ze doen willen wij volgende week gewoon thuis winnen”, aldus Vanaken.

“Ik baal wel een beetje”, gaf aanvoerder Ruud Vormer toe. “Als je hier 0-1 voorkomt dan moet je hem over de lijn trekken. Dat tegendoelpunt valt veel te snel. Maar komende zondag gaan we Anderlecht de doodsteek geven.”