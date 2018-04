Lukasz Teodorczyk verliest onverwacht zijn oudere broer Tomasz, Anderlecht speelt morgen voor hem

Anderlecht is in de rouw. Lukasz Teodorczyk (26) vloog in allerijl terug naar Polen, waar donderdag zijn oudste broer Tomasz onverwacht overleed. De spits was erg aangeslagen en het is niet zeker of paars-wit in deze Play-off 1 nog op hem zal kunnen rekenen. Tegen Charleroi morgen was Teo sowieso geschorst, maar Anderlecht speelt wel voor hem.

Lukasz Teodorczyk heeft er een bewogen seizoen opzitten. Sinds Marc Coucke voorzitter werd, scoorde hij acht keer, maar de laatste twee matchen faalde hij opnieuw. Het onverwachte overlijden van zijn broer gaf hem een nieuwe klap. “De hele ploeg leeft met hem mee”, aldus coach Hein Vanhaezebrouck. “Dit is ongelofelijk zwaar voor Teo. Dit weekend is hij geschorst, door deze situatie had hij sowieso niet kunnen spelen. Hij moet in Polen alles regelen voor de begrafenis.”

Eigenlijk wilde Anderlecht het privéleven van Teo afschermen, maar donderdagavond postte de aanvaller zelf een boodschap op zijn Facebook. “Haast jullie om mensen lief te hebben”, schreef Teo. “Door een familietragedie keer ik even terug naar Polen. Rust zacht, Konski.” Konski betekent ‘paard’ in het Pools. Het was Tomasz’ bijnaam. Over de omstandigheden van het overlijden wil niemand iets kwijt, uit respect voor Teo. Enkele dagen geleden leek er alleszins nog niets aan de hand. De Teodorczyks hadden een moeilijke jeugd gekend, maar mede dankzij de voetbalcarrière van Lukasz leek alles goed te zijn gekomen. “We hoeven niet te praten over de omstandigheden”, zegt ook Teo’s makelaar Marcin Kubacki. “Ik kan wel zeggen dat Tomasz niet voor niets de bijnaam Konski had. Hij was zo sterk als een paard.”

Tomasz en Czarek, de broers van Teo.

Lukasz Teodorczyk was close met zijn broers. Tomasz zelf kwam niet zo vaak naar België, maar zijn jongste broertje Czarek bezocht hem geregeld in Brussel. Twee weken geleden was hij er nog tegen Club Brugge, toen Teo de winning goal maakte en met zijn armen de T van Teodorczyk vormde. Czarek woont nog bij hun moeder in het Poolse stadje Zuromin, Tomasz was daar al weg.

Van overal stroomden al snel steunbetuigingen binnen. Vanuit Polen, van andere clubs, van ploegmaats. Bij Anderlecht is Josue Sa één van de beste vrienden van Teo. “Donderdag waren we nog samen op training”, aldus de Portugese verdediger. “Toen wist Teo nog van niets. We steunen hem door dik en dun. Iedereen heeft hem al sterkte gewenst.”

Winnen voor Teo

Morgen tegen Charleroi zal Anderlecht Tomasz Teodorczyk wel even herdenken. De mooiste steun die ze Teo echter kunnen geven, is een overwinning in deze Play-off 1. Vraag is vooral of hij dit verlies snel zal kunnen verwerken om Anderlecht de komende weken nog van dienst te zijn. Ondanks zijn wisselvallige seizoen kan paars-wit hem maar moeilijk missen. “Daar kan ik niet op vooruitlopen”, zegt Vanhaezebrouck. “Het is te vroeg en nu is Teo erg aangegrepen.”