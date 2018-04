Verpleegster Christine werd het slachtoffer van ‘de Bonnie en Clyde van de Kempen’: “Haar goedheid heeft haar het leven gekost”

De vermiste gevangenisverpleegster ­Christine Lenaerts heeft één kapitale fout gemaakt: in haar goedheid heeft ze de ontsnapte, gedetineerde Ashley V.D.V. (33) ­onderdak geboden. Samen met haar vriend Marco L. (43) heeft Ashley de verpleegster beroofd, gewurgd en gedumpt in Olen. Het gangsterduo werd gisterochtend opgepakt op een bus in Spanje. “Mijn dochter was veel te medelevend”, zegt de vader van Christine. “Haar lieve karakter heeft haar het leven gekost.”

“Christine werkte graag in de gevangenis. Terwijl ik dat niets voor haar vond, en van mening was dat ze al veel vroeger had moeten vertrekken. Die gevangene bij haar thuis nemen is een stommiteit die ...