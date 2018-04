Aleksandar Mitrovic kopt Fulham stap dichter bij terugkeer Premier League

Fulham heeft in The Championship - de Engelse tweede klasse - hekkensluiter Sunderland met 2-1 verslagen. Ex-Anderlechtspits Aleksandar Mitrovic kopte de winning goal tegen de netten in Craven Cottage. Fulham staat met nog één speeldag te gaan tweede in het klassement.

Fulham moest het op de voorlaatste speeldag in de Engelse tweede klasse opnemen tegen hekkensluiter Sunderland. De bezoekers kwamen verrassend op voorsprong via een laag schot van Asoro. Fulham stelde echter orde op zake. De Braziliaan Lucas Piazon scoorde vlak voor rust. Aleksandar Mitrovic kopte een kwartier voor tijd de winning goal op het bord.

Fulham klimt door de overwinning naar de tweede plaats in het klassement. Het heeft twee punten voorsprong op Cardiff City, dat zaterdag nog in actie komt op het veld van Hull City. De eerste twee plaatsen geven recht op een rechtstreekse promotie naar de Premier League. De derde tot en met de zevende in het klassement spelen onderling een play-off om te bepalen wie de derde promovendus wordt.

Voor Sunderland is het een dramatisch seizoen. Na de degradatie uit de Premier League, zakt de club dit seizoen opnieuw. Sunderland is volgend seizoen te zien in League One, de Engelse derde klasse.