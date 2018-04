Vlaamse theatermaakster sprak met terdoodveroordeelden in de VS: “Ik kan hun daden niet begrijpen, maar de mens erachter nog wel zien”

Eén van hen ziet nooit daglicht. Een andere krijgt al jarenlang nooit bezoek. Tot theatermaakster Elena Peeters (26) langskwam. “Ik was de eerste persoon die die man in zeven jaar tijd een brief schreef”, zegt ze. Voor haar nieuwe voorstelling Johnyboy begon ze te corresponderen met Amerikaanse terdoodveroordeelden om na te gaan of ze het zou kunnen, de mens loskoppelen van zijn daden. Ze ging ook oog in oog met hen zitten. “Hen begrijpen kan ik niet. Maar hen zíén: dat betekende alles voor hen.”