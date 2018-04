Waasland-Beveren huurt Roef nog een jaar met optie van zo’n 750.000 euro

Waasland-Beveren huurt Davy Roef (24) nog een extra jaar van Anderlecht. RSCA deed nochtans moeite om de keeper terug te halen. In het nieuwe huurcontract werd zelfs een aankoopoptie opgenomen van – naar verluidt – 750.000 euro.

Anderlecht-manager Luc Devroe had Roef graag teruggehaald als tweede keeper. Frank Boeckx blijft last hebben met die hernia en Roef is Belg én talentvol. Toen het oude RSCA-bestuur in januari echter Morioka haalde bij Waasland-Beveren, kregen ze daar de garantie dat Roef nog één jaar mocht blijven. Omdat de keeper dat ook echt wou, gaf Devroe toe.

In het nieuwe huurcontract dragen de Waaslanders wel meer kosten – huur plus loon – dan vorig seizoen en dit keer is er ook een aankoopoptie, naar verluidt zo’n 750.000 euro. Dat kunnen ze op de Freet­hiel wellicht niet betalen, tenzij Roef een topseizoen draait en ze hem meteen voor meer kunnen doorverkopen. Dat wordt ook de verantwoordelijkheid van de nieuwe trainer als Sven Vermant weg is en van keeperstrainer Oste.

Van Crombrugge

Het gevolg is dat Devroe bij Anderlecht nu twee keepers moet vastleggen. In de eerste plaats wil hij snel een gesprek met Matz Sels. Als RSCA aan diens loonvoorwaarden kan voldoen, zal Newcastle hem misschien verkopen voor minder dan 5 miljoen. Al weet Devroe ook dat er buitenlandse interesse is.

Ook het dossier Van Crombrugge ligt nog op tafel. Die speelt niet meer bij Eupen in afwachting van zijn transfer. Handtekeningen zijn wel nog niet gezet. Alle partijen kijken nog wat de kat uit de boom voor wat er met Sels zal gebeuren. Van Crombrugge hoopt eerste keeper te worden.