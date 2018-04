Monoloog van Gert Verheyen, de man die nooit trainer wilde worden

“Sla me niet dood als ik er binnen tien jaar terug sta. Maar nu zeg ik neen”, zei Gert Verheyen (47) in 2007 toen hij besloot dat een ploeg trainen toch niet zijn ding was. Het duurde uiteindelijk elf jaar, maar naar zijn debuut bij KV Oostende volgend seizoen wordt nu al uitgekeken. Van geviseerde aanvaller over zeer gewaardeerde analist tot de drukst gesolliciteerde trainer: hoe kan dat? Een reconstructie aan de hand van mensen die zijn pad kruisten. En wat de ex-Rode Duivel zelf onderweg zei.