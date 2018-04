Vrouwelijke bestuurster overlijdt na klap tegen boom

Moorslede - In Moorslede is een jonge vrouw van 36 jaar uit Roeselare om het leven gekomen bij een ongeval. Met haar wagen reed ze frontaal op een boom.

De dame reed omstreeks 21.30 uur op de Roeselaarsestraat en kwam uit de richting van Moorslede. Net over het kruispunt ter hoogte van café “De Vier Kaven” liep het fout. Om een nog onbekende reden verloor ze de controle over het stuur waarbij ze frontaal op een boom botste. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar de vrouw was inmiddels al overleden. Bij het ongeval zijn geen andere voertuigen betrokken.

Volgens een verantwoordelijke van de politiezone Arro Ieper waren er geen getuigen op het moment van het ongeval. “Verder onderzoek zal nodig zijn om de precieze oorzaak te bepalen”, klinkt het. Op de straat waren er alvast geen remsporen te zien. De Roeselaarsestraat was meer dan drie uur lang afgesloten voor alle verkeer. Er kwam geen deskundige van het parket ter plaatse.

