Honderden verkeersboetes niet geïnd door nieuw systeem

De eerste dagen na de invoering van het automatisch systeem om verkeersboetes te innen, kregen veel agenten een foutmelding van de controlesoftware. Honderden pv’s - goed voor een boetebedrag van één miljoen euro - zouden daardoor onbruikbaar zijn geworden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag.

De inning van verkeersboetes gaat sinds 28 maart volledig automatisch. Het enige wat de politie nog moet doen, is de overtreding vaststellen en een proces-verbaal maken. De computer doet de rest. De onmiddellijke inning gaat via bpost naar de overtreder en het systeem houdt bij of de boete wordt betaald.

De eerste dagen na de invoering van het nieuwe “crossborder-systeem” kregen veel agenten plots foutmeldingen. Niet door een technisch probleem, maar door kleine onvolledigheden of foutjes in het pv. “De kwaliteitsfilter is heel streng”, legt Edward Landtsheere van de FOD Justitie uit. Maar in heel wat gevallen had de politie niet alle benodigde gegevens om de overtreder te identificeren.

“Frustrerend”, klinkt het bij een politiebron. “Vroeger stuurden we in zulke gevallen toch een onmiddellijke inning op. De meeste mensen betaalden ook gewoon. Nu moeten we zulke pv’s laten liggen. De vaststelling gebeurt voor niets en we lopen de inkomsten mis.”

Landtsheere nuanceert de kwestie. “De eerste dagen waren er veel problemen, maar intussen is het aantal foutmeldingen al fel gedaald.”