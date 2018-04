Al 1.600 vertrekkers bij ING sinds aankondiging herstructurering

Sinds de aankondiging van de herstructurering bij ING in oktober 2016 zijn al 1.600 werknemers bij de bank vertrokken. Dat zegt CEO Erik Van Den Eynden zaterdag in interviews in De Tijd en L’Echo. “Dat gaat om 55-plussers, pensioengerechtigden, spontane vertrekkers, mensen die hun eigen zaak begonnen of ontslagen”, luidt het.

Daartegenover staan ook nieuwe aanwervingen. “Sinds oktober 2016 deden we 500 aanwervingen, contracten van onbepaalde duur, waarvan 300 alleen al dit jaar.”

Volgens Van Den Eynden is de grootste uitdaging nu “het tempo aanhouden”. “Want het is niet voorbij”, klinkt het. “We hebben tijd nodig om een gezamenlijk Nederlands-Belgisch platform te bouwen, dat de echte inzet van ons plan is. We willen migreren naar één basisplatform voor alle landen van de groep ING. Daarvoor moeten we eerst de manier van werken in België op dezelfde leest schoeien als die in Nederland. Dat is monnikenwerk, want de duivel zit in de details.”