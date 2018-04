Vandeput over staking ambtenaren: “Ik heb bewondering voor hen, maar de vakbonden moeten eerlijk zijn”

De federale ambtenaren staken maandag omdat ze vinden dat ze “stiefmoederlijk” behandeld worden door minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). “De vakbonden moet eerlijk zijn”, reageert die op Radio 1. “Ik geloof echt in dit project.” Vandaag zitten Vandeput en de bonden rond de tafel.

Met de staking willen de bonden protesteren tegen de “aanvallen” van Vandeput op het ambtenarenapparaat, zoals het afbouwen van de vaste benoeming, het beknibbelen op hun verlofregeling of het invoeren van interimarbeid.

Zaterdag overhandelen de vakbonden met Vandeput over de hervormingen binnen de ambtenarij. De minister zegt daar zaterdagochtend over dat hij hoopt op een goede afloop. “Ik ben destijds begonnen als minister van Ambtenarenzaken om een goede dienst te leveren aan onze klanten, burgers en diensten. Daarvoor zijn tevreden medewerkers nodig, en daar draait dit rond.”

Vandeput meent dat de vakbonden met hun doemscenario’s mist spuien. “Door de aanpassingen waar we vandaag over onderhandelen, halen we een grote discriminatie binnen de ambtenarij weg.” Daarmee doelt de minister op het wegnemen van het onderscheid tussen contractuelen en statutairen. “Ambtenaren moet mobieler zijn in de organisatie. De contractuelen komen nu op hetzelfde niveau als de statutairen en daardoor kunnen ook zij bijvoorbeeld promotie maken. Ik geloof in de juiste man of vrouw op de juiste plaats, niet op het juiste statuut op de juiste plaats.”

Nog een claim van de vakbonden: de hervorming van Vandeput is eigenlijk een besparing. “Klopt helemaal niet”, zegt hij. “We hebben geen enkele budgettaire intentie. Integendeel: het is volledig budgetneutraal. Alles draait rond een wet uit 1937, die de overheid niet meer geeft wat nodig is voor een goede dienstverlening. We moeten het statuut sterker maken. Ik heb een enorme bewondering voor wat de ambtenaars doen en ze moeten krijgen wat ze nodig hebben om dat te blijven doen.”

“Ik geloof in dit project”, aldus Vandeput. “Maar de vakbonden moeten eerlijk zijn. We hadden eerst aan tafel moeten zitten voor er gestaakt wordt. Zij konden amper drie halve dagen in mei vrijmaken. Dan vraag ik me af: wie heeft respect voor wie?”