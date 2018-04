Kampioen tegen Anderlecht? Kans is kleiner geworden

Club Brugge kan volgende week tegen Anderlecht mits winst nog altijd zijn tweede titel in drie jaar pakken. Maar dan moet Anderlecht zondag tegen Charleroi punten verliezen en mag AA Gent in de komende twee wedstrijden maximum 3 op 6 halen. Te veel ‘als’? In deze Play-off is het tussen plaats 2 en 6 constant haasje over. Er zijn geen zekerheden.

Het is dus twijfelachtig dat Club Brugge al volgende week met een zege tegen Anderlecht de titel kan pakken. Om daar zeker van te zijn was het sowieso wachten op het resultaat van AA Gent zondag tegen Standard. Met een zege in Genk zou blauw-zwart er wel heel dichtbij geweest zijn.

Club speelde minder flitsend dan vorig week. Het speelde zijn 45ste wedstrijd van het seizoen. Ging het daarom wat trager? Steeds een stationnetje meer, minder risicovolle passen. Maar vergis u niet: Club controleerde veelal en zette Genk onder druk. Club verdiende zelfs om te winnen, want het kreeg de meeste kansen.

Als we schrijven dat Club wat trager speelde, dan gold dat evenzeer voor RC Genk. De Limburgers zagen hun dragende spelers Pozuelo en Malinovskyi moeizaam over het veld zag bewegen. Pas in de slotfase kwam Genk opzetten en had het (onverdiend) de zege kunnen pakken.

Het blok van trainer Philippe Clement bewoog zich stroever over het veld. Of moeten we dat anders zien? Het halflege en het halfvolle glas. Is het de sterkte van Club Brugge? RC Genk won vorige week verdiend tegen Anderlecht en overklaste de tweede in de rangschikking bij momenten. Daar kwam het gisteren niet in de buurt. Genk had het sinds de komst van Clement nooit zo moeilijk als gisteren met het dominante Club Brugge.

Leko probeert bij te sturen maar winnen lukte niet meer voor Club. Foto: Pn

Het is nu wachten op Anderlecht (tegen Charleroi) en AA Gent (tegen Standard) zondag. Beide kunnen de achterstand op Club verkleinen tot respectievelijk vijf (eigenlijk zes) en zeven punten. Club Brugge hoeft zich nog altijd weinig zorgen te maken.