Zelfs de paus gooide zijn gewicht in de schaal, maar het mocht niet baten: kleine Alfie is overleden

De 23 maanden oude Alfie Evans is overleden. Het Britse jongetje leed aan een mysterieuze hersenziekte en lag daarom al maanden in een semivegetatieve toestand in het ziekenhuis. Hij werd het slachtoffer van een bittere juridische strijd tussen zijn ouders en het ziekenhuis. “Mijn hart is gebroken”, reageert zijn moeder.

Alfie leek een gezonde baby toen hij op 9 mei 2016 in Liverpool werd geboren. De routinetesten in de kraamkliniek ­wezen geen mogelijke gebreken of problemen aan. Hij at goed en sliep veel. Het enige opmerkelijke was dat Alfie, zodra hij wakker werd, altijd boos was. Alsof hij door iets gekweld werd.

Een halfjaar later stonden zijn ouders Tom (21) en Kate (20) met het kind in hun armen in het Alder Hey Hospitaal in ­Liverpool. Alfie had een beroerte gekregen. De dokters in het ziekenhuis stonden voor een raadsel. En nu, anderhalf jaar later, weten ze nog altijd niet aan welke ziekte Alfie lijdt. Verder dan de ­diagnose dat het een degenererende neurologische aandoening is, zijn de specialisten nooit gekomen. Sinds december 2016 was er geen verandering gekomen in zijn semi­vegetatieve toestand.

Hoop weg

De dokters hadden alle hoop opgegeven omdat het kind volgens hen nodeloos afzag door het kunstmatig in leven te houden. Genezing was uitgesloten. Dus werd de ouders de toestemming gevraagd om de machines uit te schakelen, maar ze weigerden. Daarop trok het ziekenhuis naar de rechter om de beslissing af te dwingen. Het werd een bittere strijd, waar zelfs de paus zich in moeide door Alfie het Italiaans staatsburgerschap te geven zodat hij daar in Rome verder behandeld kon worden.

Rond de ouders vormde zich een groep die zichzelf “Alfies Army” noemde. Het hospitaal moest verschillende keren door de politie worden af­gegrendeld, want telkens wanneer vader Tom hen opriep om te komen bidden, kwamen honderden aanhangers naar Alder Hey. Ze deden bovendien meer dan bidden. Personeelsleden van het ziekenhuis getuigden hoe ze werden uitgescholden, bedreigd en geïntimideerd.

Overleden

Elke rechter die het dossier onder ogen kreeg, van Britse rechtbanken tot het ­Europees Hof, oordeelde dat de verdere levensondersteuning van de jongen nutteloos was en hem deed lijden. Maandagochtend werd de apparatuur die Alfie liet ademen en hem kunstmatig had gevoed, afgekoppeld.

De ouders van de peuter waren klaar om hun strijd te staken, tot bleek dat Alfie zes uur later nog autonoom bleef ademen. In de ogen van Alfies Army niet minder dan een mirakel. Volgens vader Tom was het dat niet, maar wel het bewijs dat een foute diagnose was gesteld. Het ziekenhuis besliste daarop om het jongetje tijdelijk weer zuurstof te geven. “Ze behandelen beesten beter”, zei Tom op televisie. “Maar lijden doet ons kind niet.”

In de nacht van vrijdag op zaterdag is kleine Alfie helaas toch overleden. “Mijn gladiator heeft zijn schild neergelegd en zijn vleugels gekregen om 3.30 uur vannacht. Mijn hart is gebroken. Ik hou van je”, schrijft zijn moeder op Facebook.