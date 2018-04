School moet ontslagen directrice 618.000 euro betalen: “Ik vrees voor het einde van onze school”

Genk - De Sint-Jozefsschool Hoevenzavel in Genk moet vóór 20 mei maar liefst 618.473 euro achterstallig loon terugbetalen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) van de Vlaamse overheid wegens het ontslag van directrice L.D. in 2009. De vrouw werd destijds de laan uitgestuurd omwille van fraude, maar de rechtbank heeft nu geoordeeld dat het ontslag strijdig was met het onderwijsdecreet en de vrouw dus moet worden uitbetaald. “Dit monsterbedrag kunnen wij niet ophoesten”, zegt huidig voorzitter van het schoolbestuur Jos Seré, die vreest voor de toekomst van zijn school.

Directrice L.D. uit Zutendaal werd in de zomer van 2009 ontslagen nadat het nieuwe schoolbestuur had ontdekt dat er tussen 2004 en 2009 ruim 430.000 euro was overgeschreven naar rekeningen die niets met ...