Hans Bonte hard voor eigen SP.A: “Sos is godverdomme een eretitel, maar we schamen ons voor onze erfenis”

Hans Bonte heeft ongemeen hard uitgehaald naar zijn eigen partij. De SP.A-burgemeester van Vilvoorde ziet een pijnlijk tekort aan zelfvertrouwen binnen zijn partij, die “van de ene opiniepeiling naar de volgende huppelt”, zegt hij in een interview met De Morgen.

De nationale politiek is een afgesloten hoofdstuk, zo maakte Bonte afgelopen week duidelijk. Binnen zijn partij is het immers niet langer toegestaan om een zitje in het parlement te combineren met de burgemeesterssjerp. De Vilvoordenaar kiest voor dat laatste, en gaat bij de nakende verkiezingen voor een tweede termijn.

In een interview over die beslissing in De Morgen neemt hij ook de tijd om zijn partij flink te bekritiseren. Want die heeft “een pijnlijk tekort aan zelfvertrouwen”, zegt Bonte. “We huppelen van de ene opiniepeiling naar de andere, van het ene marktonderzoek naar het andere. Voor we ons een mening vormen, vragen we ons af of het de kiezer wel zal aanstaan en hoe de andere partijen zullen reageren. De perceptie wint het van de inhoud.”

Dat gebrek aan zelfvertrouwen komt er door de peilingen, aldus Bonte, maar ook door de interne discussies binnen de partij. “Er is een veel te groot verlangen om in de belangstelling te staan, en toch slagen we daar niet in. Wie zich te veel laat leiden door marketing, raakt de pedalen kwijt. De maandenlange strijd tussen John Crombez en Bruno Tobback heeft ons echt geen goed gedaan.”

Hij verdedigt zich wel tegen de regering die wel eens Dat komt door de sossen roept. “Het is net dankzij de sossen dat we een stevige sociale zekerheid en gezondheidszorg hebben. Ons monument wordt nu ondergraven, en daar reageren wij veel te lauw op. Die schaamte om onze erfenis doet mij pijn. Sos, dat is godverdomme een eretitel.”