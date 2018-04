Van seriemoorden verdachte ‘Golden State Killer’ verschijnt in rolstoel voor rechter

Een 72-jarige man, die als vermoedelijke ‘Golden State Killer’ in Californië een serie moorden en verkrachtingen op zijn geweten zou hebben, is vrijdag in een rolstoel voor de rechter verschenen. Drie dagen na zijn arrestatie maakte de zwak ogende Joseph James DeAngelo in oranje gevangensplunje voor het eerst zijn opwachting voor de rechter. Hij was met handboeien vastgekluisterd aan zijn rolstoel.

De gewezen politieagent werd tijdens de lezing van de aanklacht in de Californische hoofdstad Sacramento beschuldigd van de moord op een jong stel in 1978. De volgende zitting zou midden mei plaatsvinden. De zitting duurde slechts enkele minuten, DeAngelo luisterde wezenloos. Hij beantwoordde vragen van de rechter met zachte stem. Volgens de politie staat hij wegens zelfmoordneigingen onder toezicht in zijn cel.

Tientallen reporters, nabestaanden van de slachtoffers en kijklustigen bevonden zich in de rechtszaal.

De ‘Golden State Killer’ wordt verantwoordelijk geacht voor minstens twaalf moorden en meer dan vijftig verkrachtingen over een periode van tien jaar in de jaren zeventig en tachtig in tien verschillende regio’s van de staat Californië. Woensdag maakte de politie bekend dat DeAngelo, die in een rustige buitenwijk van Sacramento woont, na een decennialange speurtocht eindelijk als seriemoordenaar kon worden gevat. Bijkomende aanklachten worden dan ook verwacht.

De speurders maakten bij hun langdurige zoektocht naar de seriemoordenaar de laatste tijd gebruik van platforms over genealogie, die genetische informatie over een nabestaande bevatten. DNA-sporen van een plaats delict werden met genetische informatie in genealogische databanken vergeleken. Vorige week werd het net rond een mogelijke verdachte steeds nauwer. De speurders hadden met door DeAngelo “weggeworpen” DNA-stalen bijkomende bewijzen kunnen verzamelen, klinkt het.