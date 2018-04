De val van traditieclubs: Duitse Rode Duivels voor het eerst in 118 jaar naar derde klasse, ook ophef in Engeland en Nederland

Opschudding in het Duitse voetbal. Niet alleen stevent Hamburg af op zijn eerste degradatie ooit uit de Bundesliga, in de 2. Bundesliga voltrok zich vrijdag een ander drama. Kaisterlautern zakt voor het eerst in 118 jaar naar de derde klasse, en dat exact 20 jaar nadat het Duits landskampioen werd als promovendus. Maar ook buiten Duitsland zitten de traditieclubs in de penarie. In Nederland lijkt Twente de degradatie niet meer te kunnen voorkomen, in Engeland is Sunderland zeker van een ticketje naar het derde niveau. Opvallend, want vorig jaar speelde het nog Premier League.

Het doek is gevallen voor traditieclub 1. Kaiserlautern FC. Die Rote Teufel (‘de Rode Duivels’) verloren vrijdagavond op eigen veld met 2-3 van Arminia Bielefeld. Daardoor is het mathematisch zeker van degradatie uit de 2. Bundesliga. Zes jaar geleden speelde de viervoudige landskampioen nog in de Bundesliga. Het team uit Rheinland-Pfalz bereikte in 1999 de kwartfinales van de Champions League en haalde ook tweemaal de halve finales van de UEFA Cup.

Voor het eerst in zijn 118-jarige bestaan zal de club dus op het derde niveau actief zijn. Dat dieptepunt komt er exact twintig jaar na het moment de gloire. In 1997 dwong Kaiserlautern de promotie af naar de Bundesliga. De club verbaasde de voetbalwereld het seizoen daarop en vierde in 1998 de titel als promovendus. Een huzarenstukje, maar ondertussen lang vervlogen tijd. Stijn Vreven en Nzelo Lembi speelden nog bij Kaislerlautern, Eric Gerets was er van 200-2004 trainer.

Gerets was ooit trainer van Kaiserlautern. Foto: VUM

Einde van unicum?

Er dreigt een einde te komen aan een historisch verhaal in de Duitse Bundesliga. Hamburg SV is de enige club die nog nooit degradeerde van het hoogste niveau. De klok in het Volksparkstadion, die bijhoudt hoelang Hamburg in de Bundesliga speelt, tikt nog steeds. Maar met nog drie matchen te spelen dreigt een reset. Hamburg is al jaren een vaste klant onderaan het klassement. Sinds 2009 kende het negen voorzitters en twaalf trainers, maar het ontsnapte wel steeds miraculeus aan de degradatie. Vorig seizoen redde het zich op de slotspeeldag met een doelpunt in de slotseconden.

Foto: AFP

Nu telt het met nog drie speeldagen te gaan vijf punten achterstand op Freiburg, dat momenteel de play-downs moet afhaspelen. Komt er nieuwe miraculeuze comeback aan? Dan moet het zaterdag alvast voorbij Wolfsburg. Divock Origi en Landry Dimata zijn allesbehalve veilig, want tellen evenveel punten als Freiburg en hebben ook nood aan een zege. Een ware degradatietopper dus. Hamburg is de ex-club van Vincent Kompany en Emile Mpenza.

Miserie in Twente

Acht jaar geleden pakte Twente Enschede miraculeus de titel in de Nederlandse Eredivisie. Die zomer arriveerde Michel Preud’homme in De Grolsch Veste en hij loodste de club naar de Nederlandse Supercup en de beker. Maar zeven jaar na die successen staat het water aan de lippen van de club. De financiële problemen hebben Twente al jarenlang in een houdgreep en dat heeft nu ook sportief zijn gevolgen.

Foto: Photo News

Twente is al een gans seizoen op de sukkel en de situatie is bijna uitzichtloos. Enkel twee zeges in de laatste twee wedstrijden kunnen een miraculeuze uitweg bieden, op voorwaarde dat Sparta Rotterdam en Roda JC dan geen punten meer pakken. Twente telt vier punten achterstand op het duo. Met Vitesse (uit) en NAC (thuis) krijgt het wel niet de sterkste tegenstanders tegenover zich.

Sunderland in vrije val

Vorig seizoen vertoonden Adnan Januzaj en Jason Denayer er nog hun kunsten, in het verleden was Simon Mignolet nummer één bij The Black Cats. Maar Sunderland is nu in een vrije val. Vorig seizoen kon het onder David Moyes de degradatie uit de Premier League niet afwenden. Maar de sportieve bodem moest nog bereikt worden. Sunderland herstelde niet van de klap, speelde een dramatisch seizoen en is sinds vrijdagavond veroordeeld tot de League One, de Engelse derde klasse. Getekend: Aleksandar Mitrovic. De Servische spits maakte de winning goal voor Fulham en stuurde Sunderland zo zonder pardon naar de derde klasse.

Voor de traditieclub is dit een nieuw dieptepunt. Sunderland is een zesvoudig landskampioen en tweevoudig bekerwinnaar. De succesjaren liggen al wel even achter ons. De laatste titel dateert van 1936, de laatste beker van 1973. Maar The Black Cats waren wel een vaste klant in de eerste en tweede klasse. Of het nog terugkomt van deze tweede dreun op een jaar tijd, is nog maar de vraag. Ook Wigan (dat nu wel promoveert naar The Championship, red.) Portsmouth en Blackburn kende op korte tijd een vrije val en hebben moeite zitten vast in de League One. Ook Blackpool speelde zeven jaar geleden nog in de Premier League, zij het maar één seizoen. Die club zakte na degradatie naar League One wel meteen door naar de vierde klasse, maar was een jaar later alweer terug in de derde klasse.