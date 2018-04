Verpleegster die ontsnapte gevangene opving, werd gewurgd met eigen jas

Grobbendonk - Uit de lijkschouwing op het lichaam van Christine Lenaerts (45) blijkt dat de verpleegkundige uit Grobbendonk gewurgd is met haar eigen jas. Dat gebeurde nadat ze een kapitale fout maakte: een ontsnapte gevangene tijdelijk onderdak geven.

“Het was haar goedheid die haar het leven kostte”, zegt Pierre Lenaerts, de vader van de vermoorde Christine, vandaag in onze krant. Hij doelt daarmee op de kapitale fout die zijn dochter maakte, namelijk de ontsnapte gevangene Ashley V.D.V. (33) onderdak aanbieden toen die plots aan haar deur stond.

Het leverde haar een schorsing op, want Lenaerts werkte als verpleegkundige in de gevangenis van Antwerpen. Toen ze vorige zondag verdween en donderdagavond vermoord teruggevonden werd door een wandelaar, leidde dat al snel tot de arrestatie van V.D.V. en haar vriend Marco L., hoofdverdachten voor de moord.

Uit de lijkschouwing is gebleken dat Lenaerts met geweld om het leven gebracht is. Ze werd gewurgd, en dat zelfs met haar eigen jas. Daarna werd haar lichaam in het struikgewas achtergelaten langs een jaagpad in Olen, met enkele dode takken over haar heen zodat ze niet meteen gevonden zou worden.