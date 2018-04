Parket van Namen opent onderzoek naar 21 verdachte overlijdens: verpleegkundige opgepakt

Het parket van Namen heeft een onderzoek geopend naar 21 verdachte overlijdens in de voorbije jaren. Een verpleegkundige is opgepakt op verdenking van doodslag, zo wordt aan onze redactie bevestigd.

Een opmerkelijke statistiek: in de eerste negen maanden van 2017 werden er in het arrondissement Namen 14 moorden gepleegd. Volgens de kranten van Sudpresse is een veelvoud daarvan zelfs gepleegd in hetzelfde rusthuis, en wel door één en dezelfde verpleger.

Het gaat om een getrouwde man uit 1975, een vader ook, die als verpleger werkt in het rusthuis in La Méridienne in Meux (Namen). Hij zit in de cel op verdenking van doodslag en vergiftiging. Speurders onderzoeken of de man in verband gebracht kan worden met de andere feiten.

De bal ging in de zomer van 2017 aan het rollen toen een familie een klacht kwam indienen na het overlijden van een naaste die de dag ervoor nog in prima conditie was. “De man heeft insuline geïnjecteerd, waardoor die persoon omgekomen is”, zegt een bron dichtbij het onderzoek.

Sindsdien zit de verpleger in voorlopige hechtenis en zijn meerdere lichamen onderzocht. De advocaat van de verpleger, Cédric Bernès, ontkent de feiten. “Mijn cliënt is inderdaad opgepakt, maar hij ontkent waar hij van wordt verdacht.”