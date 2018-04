Dagje aan zee eindigt in een nachtmerrie: vloedgolf sleurt jongetje (4) mee het water in

Een vierjarig jongetje was samen met zijn moeder rustig aan het wandelen in het ondiepe water aan de kustlijn van het Amerikaanse Kitty Hawk, toen er een grote vloedgolf in hun richting kwam. Nog voor zijn mama besefte wat er gebeurde, werd het kind mee in zee gesleurd.

Door de klap van de vloedgolf, liet de moeder even zijn handje los, omdat de stroming te sterk was. Toen de golf wegtrok was het kind nergens meer te zien. Het was onmogelijk uit te maken waar het kind zich in het water bevond, ook al liep ze meteen achterna. De vrouw riep in paniek de kustwacht die meteen een grootschalige zoekactie begon.

Maar de jongen is niet meer teruggevonden. Ondertussen is de politie de zoektocht ook gestaakt. “Dat is altijd een zware beslissing, zeker in dit geval bij zo’n jong kind. We begrijpen dat dit bijzonder moeilijk is voor de familie en doen ons uiterste best om hen te begeleiden”, aldus politiecommissaris Bion Stewart. De moeder, die met haar enige zoontje op familiebezoek was in de buurt, is helemaal in shock.

Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren er plaatselijk golven tot 1.80 meter hoog, iets wat in dat gebied normaal is. De politie zal de zaak niet verder onderzoeken en gaat uit van een tragisch ongeluk. “We focussen ons nu op de familie, en hopen dat zij de tijd krijgen om dit een plaats te geven”, klinkt het op hun Facebookpagina. “We willen hen dan ook onze innige deelneming meedelen en we geven berichten door aan de familie.”