Nieuwe getuigenis in onderzoek naar Maddie McCann: “Hij probeerde mijn dochter ook te ontvoeren”

Een Spaanse man heeft de speurders nieuwe hoop gegeven in de zoektocht naar de in mei 2007 verdwenen Madeline McCann. Hij herkende in de robotfoto van een verdachte de man die in 2001 geprobeerd had om zijn dochter te ontvoeren in een Portugees hotel.

De toen driejarige Madeleine ‘Maddie’ McCann verdween in mei 2007 tijdens een vakantie met haar ouders in het Portugese Praia da Luz. Het vervolg kent heel de wereld: elf frustrerende jaren voor de vele speurders die aan de zaak gewerkt hebben, die af en toe tevergeefs dichter bij een doorbraak leken te komen, en elf vreselijke jaren voor de ouders en familie.

De robotfoto die in 2013 gemaakt werd van een mogelijke verdachte, geeft alle betrokken partijen vijf jaar later weer hoop. Een Spaanse vader is immers naar de politie gestapt met een opmerkelijk verhaal. Hij herkent de man op de robotfoto, zegt hij, want het is de man die in 2001 zijn dochter uit haar hotelkamer wilde ontvoeren tijdens hun vakantie in… Portugal.

“Ik heb er geen idee van of de man Maddie ontvoerd heeft”, zegt hij in La Voz de Galicia. “Maar dit is wel de man die mijn dochter heeft proberen te kidnappen.”

Twee dochters

De 45-jarige Spanjaard Andres getuigde in de krant dat de herinnering hem soms nog wakker houdt. “We waren verdeeld over twee hotelkamers.” Zijn twee dochters, 5 en 13 jaar oud, sliepen in de andere kamer. “Mijn oudste dochter riep me in het midden van de nacht en vroeg of ik net in haar kamer geweest was. Dat was niet zo, maar ik deed het vervolgens wel en wachtte tot de man eventueel zou terugkomen. Dat gebeurde een paar minuten later.”

Andres confronteerde de man, die zei dat hij kwam kijken of alles wel goed was met de kinderen. “Tot op vandaag weet ik niet hoe die man is kunnen ontsnappen, hij glipte voorbij me als een paling.”