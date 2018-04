Brigitte Macron: “Melania Trump is geweldig, maar ze zit gevangen. Ze mag niet buiten”

De Franse First Lady Brigitte Macron (65) heeft de loftrompet gestoken over haar Amerikaanse collega Melania Trump. Macron noemt haar onder meer lief en charmant, maar maakt zich ook zorgen. “Ze zit gevangen in het Witte Huis, ze mag zelfs geen raam openzetten.”

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte trokken afgelopen week voor een officieel staatsbezoek van drie dagen naar Washington. Ze kregen de gelegenheid om er tijd door te brengen met de Amerikaanse president Donald Trump en diens First Lady Melania.

Foto: Photo News

Brigitte Macron heeft niets dan lof voor het 48-jarige Sloveense oud-model. “Ze is echt heel leuk gezelschap. We hebben hetzelfde gevoel voor humor en hebben veel gelachen.” Macron noemt haar “lief, charmant, intelligent en heel open”.

Maar de Française is ook bezorgd om haar. “Ze mag echt niets doen, zelfs geen raam openzetten in het Witte Huis. Ze mag niet naar buiten. Ze zit daar veel meer gevangen dan ik. Ik ga elke dag buiten in Parijs.”

Melania Trump heeft de naam wat schuchter te zijn, maar dat is verkeerd, aldus Macron. “Ik begrijp wel dat ze zo lijkt wanneer ze buitenkomt. Alles wat je zegt en doet, wordt zo uitvergroot. Ze is iemand met een sterke persoonlijkheid, maar werkt er hard aan om die te verbergen. Ze lacht veel, maar toont dat veel minder dan ik.”

Brigitte Macron zegt zelf ook soms de druk van de publieke opinie te voelen. “Ook ik moet opletten wat ik zeg. Ik heb het gevoel dat elk woord een woord te veel is, dus ik hou me in. Dat is het moeilijkste. Je hebt eigenlijk nooit een moment waarop je helemaal rustig en kalm kan zijn. Ik probeer wel een normaal leven te leiden en mijn zoon en twee dochters, uit mijn eerste huwelijk, en mijn kleinkinderen te zien. In mijn hoofd ben ik niet veranderd. Ik ben nog steeds de vrouw van Emmanuel Macron, niet van de president. Ik voel me geen First Lady.”