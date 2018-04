“Bill Cosby kan gevangenisstraf ontlopen”

De Amerikaanse entertainer Bill Cosby zou volgens een advocaat een gevangenisstraf nog kunnen ontlopen, hoewel hij schuldig is bevonden aan seksueel misbruik.

De te verwachten beroepsprocedure kan vermoedelijk vijf tot tien jaar aanslepen, zei de in Los Angeles werkende advocaat Brian Claypool in het magazine ‘People’ en voegde eraan toe dat Cosby mogelijk zelfs helemaal geen gevangenisstraf zal moeten uitzitten. Cosby’s advocaat Tom Mesereau had al aangekondigd dat de “strijd nog niet is afgelopen”.

Cosby staat tot de uitspraak over de strafmaat onder huisarrest en moet een elektronische enkelband dragen. Dat blijft volgens Claypool lange tijd onveranderd, indien Cosby naar het State Supreme Court trekt, de hoogste gerechtelijke instantie van de staat Pennsylvania. Wellicht zal de jury, die het tien maanden geleden al niet eens kon worden tijdens het eerste proces tegen Cosby, er dan voor kiezen dat de acteur onder huisarrest blijft en niet direct naar de gevangenis moet.