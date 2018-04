Kernreactor Doel 1 stilgelegd voor lek in nucleair deel

Beveren-Waas - Door een lek in het nucleaire gedeelte is de reactor van de kerncentrale Doel 1 stilgelegd. Gevaar voor de omwonenden is er niet, maar de herstelling belooft een moeilijke klus te worden. Dat bevestigt de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver.

Het lek in het nucleair gedeelte van de kernreactor werd begin deze week ontdekt tijdens onderhoudswerken in het koelsysteem van de reactor. Het probleem situeert zich in een leiding die koelwater aanvoert naar de reactor, het hart van de kerncentrale, met als doel een ‘meltdown’ te voorkomen wanneer de andere koelsystemen zouden falen en de reactor oververhit geraakt.

Er zou 4 liter besmet water per minuut naar buiten lopen door het lek. In die bewuste leiding is er wellicht een barst in een lasnaad. Dat barstje zou maar een speldenknop groot zijn. Hoe die barst daar is kunnen komen, en belangrijker, hoe ze te herstellen, wordt nu onderzocht.

Essentieel onderdeel

“Het is de eerste keer dat dit gebeurt aan dit type leiding”, zegt Nele Scheerlinck, woordvoerster van de kerncentrale in Doel, aan TV Oost. “We hebben de scheur gelukkig op een vroeg moment gedetecteerd, waardoor de reactor niet automatisch is stilgelegd. Het onderdeel waar het lek zich bevindt, is essentieel voor de veiligheid van de kerncentrale. ”

“Gevaar voor de omwonenden is er niet”, zegt de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver. “Ik ben meteen op de hoogte gebracht, zoals dat wettelijk voorgeschreven is.”

Moeilijke herstelling

Het gaat wel om een bijzonder moeilijk herstelling, want in het nucleaire gedeelte is de radioactieve straling heel groot. De reactor van Doel 1 is nu vervoegd stilgelegd, voorlopig tot 1 oktober.

Doel 1 en 2 behoren bij de oudste kerncentrales van het land. Ze zijn in 1975 in gebruik genomen.