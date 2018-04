Dit elftal is gratis op te halen: Rode Duivel is in het gezelschap van enkele wereldsterren

Het seizoenseinde nadert en dus kan de transfermarkt binnenkort weer op volle toeren draaien. Ongetwijfeld zullen er weer duizelingwekkende bedragen worden neergeteld, maar topspelers halen hoeft niet altijd veel te kosten. Er is namelijk een heel elftal aan topspelers gratis beschikbaar komende zomer, waaronder één Rode Duivel. Geïnteresseerde ploegen zullen wel snel moeten handelen.

Doelman: Pepe Reina

Napoli kan voor het eerst sinds 1990 nog eens de titel pakken. Vier wedstrijden voor het einde telt het maar één puntje minder dan Juventus. In doel rekent het op Pepe Reina om nog eens de hoofdvogel af te schieten. De 35-jarige Spanjaard haalt een hoog niveau, maar beschikt wel over een aflopend contract. Napoli wilde dat verlengen, maar de twee partijen kwam niet tot een akkoord. AC Milan ligt op vinkenslag, er zijn zelfs geruchten dat de doelman al medische testen onderging. Dat doet vermoeden dat Gianluigi Donnarumma op vertrekken staat bij de Rossoneri.

Verdediging: Shaw - Chiellini - Barzagli - Lichtsteiner

Bij Manchester United zijn de backposities voor Antonio Valencia (rechts) en Ashley Young (links). Voor Luke Shaw is er niet meer dan een reservenrol weggelegd. Het heeft er dan ook alle schijn van dat het avontuur van Shaw op Old Trafford deze zomer na vier jaar afloopt.

Barzagli en Chiellini met hun steunpilaar Buffon. Foto: Photo News

Centraal vinden we het Juventus-duo Chiellini en Barzagli. De twee oudgedienden zijn respectievelijk 33 en 36 jaar oud, maar zijn nog van grote waar de voor de Oude Dame. Juventus zag vorige zomer Leaonardo Bonucci vertrekken nadat hij in onmin was gevallen met enkele ploegmaats en de trainer. Chiellini en Barzagli mogen wel blijven, normaliter krijgen beiden een contractverlenging.

Zowat de hele Juventus-defensie heeft een aflopende verbintenis. Ook de Zwitserse rechtsachter Stephan Lichtsteiner is deze zomer gratis op te halen. De 34-jarige verdediger, die sinds 2011 in Turijn voetbalt, verlengde vorig jaar nog zijn contract met één seizoen.

Middenveld: Ribéry - Fellaini - Wilhere - Robben

Robben en Ribéry, een gouden duo. Foto: BELGAIMAGE

Is de defensie al van topkwaliteit, dan is het middenveld misschien nog net iets straffer. Met Franck Ribéry en Arjen Robben zijn de ervaren flanken van Bayern München komende zomer vrij. Hoewel beiden nog titularis zijn, is het onduidelijk of Bayern de twee langer aan zich wil binden. De 35-jarige Ribéry laakte begin april nog de onduidelijke situatie. De Fransman kan naar China en Qatar.

Veel zal afhangen van wat nieuwe coach Niko Kovac van plan is met de twee ‘oudjes’. Ook Robben heeft graag snel duidelijkheid, zo liet hij in de Nederlandse pers verstaan. ”Ik word stilaan een beetje ongeduldig”, klonk het in AD. Hij liet toen alle opties open, ook eventueel stoppen.

Centraal in het elftal van vrije spelers vinden we een Rode Duivel. Marouane Fellaini is een lieveling van José Mourinho en de Portugees wil hem graag houden bij Manchester United. Fellaini is dan wel geen titularis, The Special One is een fan van zijn trouwe Belgische soldaat. Het bestuur van The Red Devils twijfelt echter en geeft sowieso geen langdurige contracten aan spelers boven de 30. Gebrek aan interesse is er niet. Fellaini wordt al langer gelinkt aan een transfer naar Turkije of China. Volgens de geruchtenmolen denken ook PSG en Liverpool aan hem.

Mourinho en Fellaini: er is veel wederzijds respect. Foto: Photo News

Naast Fellaini staat Jack Wilshere. Opgeleid bij Arsenal ontbolsterde hij in de eerste ploeg van de Londenaars na een uitleenbeurt aan Bolton, maar blessures remden zijn opmars. Na een uitleenbeurt aan Bournemouth keerde hij terug bij The Gunners, maar een basispion is hij niet. Veel zal afhangen van de opvolger van Arsène Wenger of er nog een toekomst is voor Wilshere bij Arsenal.

Aanval: Balotelli - Torres

Hij leek verloren voor de top, maar aan de Côte d’Azur vond Mario Balotelli zijn goede vorm terug. Het Italiaanse enfant terrible is al twee seizoenen een sterkhouder bij OGC Nice, dit seizoen zit hij aan 22 treffers in 34 officiële duels. De Zuid-Fransen huurden hem vorig seizoen van Liverpool en konden hem afgelopen zomer gratis aantrekken. Balotelli tekende wel maar voor één jaar en weegt op het budget van Nice. Hij gaf ook zelf aan opnieuw naar een Europese topclub te willen. Volgens zijn manager Mino Raiola is de hele Italiaanse top geïnteresseerd.

Balotelli lijkthet eindelijk begrepen te hebben. Foto: Photo News

Ook gratis op te halen is de 34-jarige Fernando Torres. Die blijft sowieso niet bij grote liefde Atlético Madrid, zo werd onlangs officieel aangekondigd. Titularis was hij daar niet meer, maar El Niño viel vaak in. In 39 optredens tekende hij voor acht doelpunten en twee assists. Waar de toekomst van de 110-voudige Spaanse international ligt, is onduidelijk.

Een beeld dat we volgend seizoen niet meer zullen zien: Torres juicht voor Atlético. Foto: Photo News