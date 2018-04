Meunier bijt van zich af na kritiek van PSG-fans: “Geen reden om aan mijn inzet te twijfelen”

Thomas Meunier kende al prettigere dagen. De Rode Duivel kreeg de voorbije weken veel kritiek over zich heen. Die kwam er nadat hij op Twitter een foto likete vna een tifo… van Marseille-fans. Dat viel slecht bij een deel van de PSG-aanhang, die de rechtsachter oonder vuur namen. Meunier reageert nu via de sociale media.

Onze landgenoot richtte zich met een open brief tot zijn criticasters. “Passie, toewijding en respect zijn menselijke waarden die ik hoog in het vaandel draag. Ik probeer deze ook elk weekend uit te dragen op het terrein. Maar het gebrek aan respect in de reacties aan mijn adres tonen aan dat er grens is aan het samenhorigheidsgevoel onder fans van een club waar de voorbije jaren veel veranderd is”, schrijft Meunier.

De Rode Duivel benadrukt dat hij alles heeft voor PSG. “Als buitenlander, voetbalfan in het algemeen en vooral als speler van Paris Saint-Germain: weet dat ik me altijd voor 1000% geef. Het feit dat ik hou van zaken die elders in Frankrijk gebeuren, betekent absoluut niet dat mijn liefde en respect voor de blauw-rode clubkleuren in vraag moet worden gesteld.”

Meunier is aan zijn tweede seizoen bezig bij de Franse topclub. De Parijzenaars kroonden zich met een monsteroverwinning tegen eerste achtervolger Monaco tot Frans kampioen. Op Europees vlak was er echter een grote ontgoocheling na de vroege uitschakeling in de Champions League.