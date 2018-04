Filip Dewinter haalt uit naar allochtonen na spelfout met graffiti, maar dat komt als een boemerang terug

Filip Dewinter heeft op Twitter uitgehaald naar de “leerachterstand van allochtonen”. De Vlaams Belang-voorman deed dat naar aanleiding van een billboard met een foto van hemzelf die bewerkt is met graffiti. De opmerking kaatste echter als een boemerang in zijn gezicht terug door een reactie van een alerte lezer.

Op het bewerkte billboard is een hitlersnor op het gezicht van Filip Dewinter getekend en is het woord “crimigranten” in de leus “Crimigranten buiten”, vervangen door “racisten”. Daaronder hebben vandalen nog achter de partijnaam Vlaams Belang “zijn nasis” geschreven.

En nu nog leren schrijven: niet nasis maar nazi’s... Erg toch die leerachterstand bij allochtonen! pic.twitter.com/FJ1d2Ccaf1 — Filip Dewinter (@FDW_VB) 28 april 2018

Dewinter plaatste een foto van het tafereel op zijn Twitter en haalde daarbij uit naar de taalvaardigheid van de daders, van wie de politicus vermoedt dat het om mensen van buitenlandse komaf gaat: “En nu nog leren schrijven: niet nasis maar nazi’s… Erg toch die leerachterstand bij allochtonen!”, klinkt het.

Lijstrekker

Een lezer met een goed geheugen liet de opmerking niet zomaar passeren. Hij haalde een oude spelfout van het Vlaams Belang boven. Voor de parlementsverkiezingen van 2014 zette de partij namelijk een Hummer in met het opschrift: “Filip Dewinter Lijstrekker Kamer”.