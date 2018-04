“Een catastrofe”: meer dan de helft van museumcollectie blijkt vals

Een Frans museum heeft een pijnlijke ontdekking gedaan. Na onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de collectie vals is. “Het is een catastrofe.”

Het museum in het Zuid-Franse Elne is gewijd aan de schilder Étienne Terrus (1857-1922), die geboren werd in het plaatsje aan de voet van de Pyreneeën. De gemeente kocht de schilderijen, tekenen en aquarellen de afgelopen twintig jaar aan. Vorig jaar bracht een kunsthistoricus een bezoek aan het museum en uitte zijn twijfels over de authenticiteit van enkele werken.

Daarop contacteerde het museum deskundigen die de collectie onderzochten. De conclusie was een pijnlijke: 82 van de werken -meer dan de helft van de collectie- bleek niet door Terrus gemaakt te zijn. De werken kostten de gemeente zo’n 160.000 euro.

Catastrofe

“Het is een catastrofe”, zegt burgemeester Yves Barniol van Elne tegen France Bleu. Hij biedt zijn excuses aan, aan alle toeristen die het museum de afgelopen jaren hebben bezocht. De gemeente heeft een aanklacht ingediend tegen de makers en verkopers van de valse werken. “Ik hoop dat we de daders vinden”, aldus de burgervader nog.