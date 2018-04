Trump positief over Korea-top en geplande ontmoeting met Kim Jong-un: “Alles gaat zeer goed”

“Net een lang gesprek gehad met president Moon van Zuid-Korea. Alles gaat zeer goed, het tijdstip en de plaats voor de bijeenkomst met Noord-Korea worden vastgelegd”, aldus Trump op Twitter. Trump sprak ook met de Japanse premier Shinzo Abe “om hem over de huidige onderhandelingen te informeren”.

Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un moeten elkaar voor juni ontmoeten voor een eveneens historische ontmoeting. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo ontmoette Kim al tijdens het paasweekend, maar het nieuws over die ontmoeting raakte pas later bekend.

Locatie

Vrijdag verklaarde Trump nog dat er “twee of drie” locaties bekeken worden voor de ontmoeting, later sprak hij van “twee landen”. Volgens CBS News, dat zich baseert op anonieme bronnen, zou het gaan om Mongolië en Singapore, al verklaarde de Singaporese premier zaterdag dat zijn land nog geen formele aanvraag heeft gekregen.

