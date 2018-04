Benteke scoort voor het eerst in bijna drie maanden bij Crystal Palace, dat zo goed als zeker is van behoud

Crystal Palace is zo goed als zeker van een verlengd verblijf in de Premier League. Op de 36e speeldag wonnen de “Eagles” vlotjes met 5-0 van Leicester City. Invaller Christian Benteke legde vanaf de penaltystip de eindstand vast. Palace verzamelde met nog twee speeldagen te gaan zes punten meer dan Southampton, de eerste ploeg onder de degradatiestreep.

Wilfried Zaha (17.) en James McArthur (38.) zetten Crystal Palace al in de eerste helft op rozen. Na de pauze kreeg de thuisploeg nog wat hulp van Marc Albrighton, die aan de noodrem trok en met rood van het veld werd gestuurd. Leicester City, dat zich duidelijk niet wist op te laden voor de partij, moest nog meer dan een halfuur met tien voort. Daar profiteerde Crystal Palace optimaal van. Ruben Loftus-Cheeck (81.), Patrick van Aanholt (84.) en zelfs de pas ingevallen Benteke (90.) pikten hun doelpuntje mee. De spits, die voor de laatste oefeninterland met de Rode Duivels niet geselecteerd werd, trapte de strafschop die hij zelf uitlokte staalhard door het midden. Voor Benteke is het nog maar zijn derde doelpunt van het seizoen en het eerste sinds 30 januari.

Huddersfield Town volgde voor eigen publiek het voorbeeld van Crystal Palace niet. Everton sleepte er de drie punten in de wacht dankzij Cenk Tosun (39.) en Idrissa Gueye (77.). Laurent Depoitre mocht het slotkwartier volmaken, maar kon het tij niet meer keren.

Crystal Palace staat op een gedeelde elfde plaats met 38 punten, dat zijn er zes meer dan de voorlopige eerste degradant Southampton. Mathematisch is het behoud nog niet helemaal zeker, maar er moet al veel verkeerd gegaan zijn als de Eagles alsnog zouden degraderen. Huddersfield Town kon mits een thuisoverwinning de elfde plaats delen met onder meer Palace, maar blijft met 35 punten achter op de vijftiende stek. Met nog een verplaatsing naar Manchester City en een thuismach tegen Arsenal te spelen, blijft het voor Depoitre en co. bibberen tot de slotspeeldag. Everton is achtste, Leicester City negende.