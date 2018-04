Sevilla zet coach Montella op straat en kiest oudgediende als opvolger

Sevilla heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met trainer Vincenzo Montella. Dat heeft de Spaanse club zaterdag bekendgemaakt. Met de ervaren Joaquin Caparros heeft Sevilla al een opvolger beet.

Sevilla imponeerde medio maart nog door Manchester United in de achtste finales van de Champions League uit te schakelen, maar nadien ging het bergaf. Het team uit Andalusië bleef negen matchen zonder winst, waarvan het er vijf verloor. Vrijdag ging Sevilla, dat zevende staat in de Primera Division, nog met 2-1 ten onder tegen staartploeg Levante.

Montella volgde eind december de ontslagen Eduardo Berizzo op. Onder de 43-jarige Italiaan was het niet altijd kommer en kwel, want Sevilla haalde de finale van de Copa del Rey. Daarin kreeg het wel een 5-0 om de oren van Barcelona. Montella kan een rapport voorleggen van elf zeges, zeven draws en tien nederlagen in 28 partijen.

Opvolger Joaquin Caparros krijgt de vier resterende wedstrijden de opdracht om Sevilla een Europees ticket te bezorgen. De 62-jarige Spanjaard trainde het team al tussen 2000 en 2005. Het is de bedoeling dat Caparros ook volgend seizoen bij de club blijft, maar in een functie die nog te bepalen valt.