FC Keulen degradeert na nederlaag in Freiburg

FC Keulen speelt volgend seizoen in de Duitse tweede klasse. De “Geitenbokken” verloren zaterdag op de 32e speeldag in de Duitse Bundesliga met 3-2 op het veld van Freiburg. Met nog twee competitiewedstrijden te gaan, is de degradatie onafwendbaar.

Enkel een zege in Freiburg kon Keulen nog een waterkans op het behoud bieden. De thuisploeg vocht zelf echter ook nog tegen de degradatie en deelde geen cadeautjes uit. Nils Petersen (14. en 52.) zette Freiburg op 2-0. Leonardo Bittencourt (82. en 87) bezorgde de supporters uit Keulen nog een sprankeltje hoop, maar in de slotminuten gaf Lucas Hoeler (90.) de “Geitenbokken” de genadeslag.

Köln eindigde vorig jaar nog als vijfde en plaatste zich voor het eerst sinds 25 jaar voor Europees voetbal. Met 22 punten uit 32 wedstrijden ging het Keulen dit seizoen niet voor de wind. De kloof op nummer 16 Mainz 05 bedraagt 8 punten en is met nog twee speeldagen te gaan niet meer te dichten. Na vier seizoenen in de Bundesliga, speelt de traditieclub volgend seizoen opnieuw in de tweede divisie van Duitsland.

De strijd onderaan het klassement blijft ongemeen spannend. Na de 1-3 zege op bezoek bij Wolfsburg blijft Hamburg in de running voor het behoud. De voorlaatste in de stand telt twee punten minder dan Mainz 05, dat zondag nog Leipzig ontvangt, en Wolfsburg. In tegenstelling tot de club van Origi, Casteels en Dimata deed Freiburg wel een uitstekende zaak. De voorlaatste in de eindstand degradeert samen met rode lantaarn Keulen, de zestiende speelt nog barrages tegen de nummer drie uit 2.Bundesliga. .

