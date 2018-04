“Zweedse kroonprinses Victoria aangerand in villa Nobelprijsacademie”

Het misbruikschandaal rond de Zweedse Academie, de organisatie die de Nobelprijs voor Literatuur, krijgt een staartje. Jean-Claude Arnault, die centraal staat in de affaire, zou ook de Zweedse kroonprinses Victoria hebben aangerand. Dat melden Zweedse media.

Een aantal maanden geleden dienden achttien vrouwen een klacht in voor fysiek en psychisch misbruik tegen Jean-Claude Arnault, de echtgenoot van dichter Katarina Frostenson, één van leden van de Zweedse Academie. Het koppel runt een privéclub voor cultuur, die ook geld krijgt van de Academie. Arnault zou de vrouwen misbruikt hebben in die club, maar ook in gebouwen die eigendom zijn van de Academie in Parijs en Stockholm.

Prinses Victoria

Arnault, die in Zweden bekendstaat als “the cultural profile”, zou zich echter ook vergrepen hebben aan de Zweedse kroonprinses Victoria, melden lokale media. Drie verschillende bronnen van Svenska Dagbladet zagen hoe de man zijn hand op de kont van de kroonprinses legde tijdens een bijeenkomst in de Villa Bergsgården van de Academie in Stockholm.

Arnault blijft alle beschuldigingen ontkennen.

Acht leden opgestapt

Bij de Zweedse Academie zijn inmiddels al acht van de achttien leden opgestapt naar aanleiding van het vermeend misbruik. De academie maakte zaterdag via haar website bekend dat journaliste en auteur Sara Stridsberg de deur achter zich toetrekt. Nochtans zijn de leden in principe voor het leven benoemd, en kunnen ze eigenlijk niet echt ontslag nemen.