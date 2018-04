Uitmuntende Januzaj solliciteert voor het WK met heerlijke assist

Brussel - Adnan Januzaj solliciteert nadrukkelijk voor het WK. Nadat de kwikzilveren Belg al indruk maakte tegen Atlético Madrid, speelde hij weer een uitmuntende match voor zijn ploeg Real Sociedad in de derby tegen Athletic Bilbao. Hij zorgde ook voor een assist in de 3-1 zege.

Bij de bezoekers was Mikel San José de pechvogel van de namiddag. De centrale verdediger verschalkte zijn doelman tot twee keer toe met een ongelukkige baltoets. Tussendoor scoorde Mikel Oyarzabal (37.) de 2-0 na een knappe actie van Januzaj, die met een knappe schijnbeweging ruimte maakte voor de lage voorzet. Oyarzabal had het leer maar binnen te duwen.

Vanaf de penaltystip legde Raul Garcia (59.) de 3-1 eindstand vast. Januzaj stond zelf ook bijna op het scorebord, maar de Bilbao-doelman pakte uit met een fantastische reflex op zijn schot. Sociedad moest na rood voor Ruben Pardo de slotfase met tien volmaken. Januzaj werd in de blessuretijd gewisseld. In de stand rukt Sociedad op naar de tiende plaats, Bilbao is veertiende.