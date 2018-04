Drama voor Oostende: doelman Dutoit afgevoerd met nekbrace na zware botsing

De wedstrijd tussen STVV en KV Oostende was een aangenaam kijkstuk met behoorlijk wat doelpunten, maar de partij eindigde uiteindelijk in mineur. William Dutoit, doelman bij KV Oostende en ex-speler van STVV, kwam in de extra tijd hard in botsing met Chuba Akpom. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend, maar het zag er niet goed uit: Dutoit lag minuten na het laatste fluitsignaal nog steeds op het veld en werd nog steeds verzorgd door de hulpdiensten.