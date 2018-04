Deadline na deadline verstreken: en plots is pensioen met punten niet meer nodig in deze legislatuur

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) geeft zijn ambitie op om het puntensysteem nog voor de verkiezingen in het parlement goedgekeurd te krijgen. Nochtans is dat het sluitstuk van heel zijn pensioenhervorming. “De voorziene startdatum van 2025 komt hierdoor in het gedrang”, zegt pensioenspecialiste Ria Janvier (Universiteit Antwerpen).

“Het pensioen met punten hoeft niet meer per se deze regeerperiode goedgekeurd te worden.” Dat zei minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) gisteren in de Franstalige krant La Libre Belgique. Daarmee geeft hij definitief de hoop op dat er nog voor de verkiezingen een wet komt die de basis legt voor het puntensysteem.

Nochtans zei Bacquelaine de voorbije jaren dat dit nodig was om het systeem in 2025 van start te laten gaan. Maar de voorbije maanden is de ene na de andere deadline verstreken. Eerst zou hij nog voor Nieuwjaar met een voorstel naar de regering trekken. Daarna zou het dit voorjaar worden. En nu zit het dus helemaal op de lange baan.

Cruciale schakel

Het puntensysteem is een cruciale schakel in de pensioenhervorming. Het komt erop neer dat pensioenrechten berekend worden in punten, en niet langer in jaren. Voor elk gewerkt jaar krijg je dan in principe één punt, tenzij je een zwaar beroep hebt. Dan stijgt dat naar bijvoorbeeld 1,1 of 1,2. Na 45 punten kan je dan met pensioen.

Ook de hoogte van het pensioen is hieraan gekoppeld. De pensioenuitkering zou berekend worden in verhouding tot het gemiddelde loon op het moment dat je met pensioen gaat. Vooral dat laatste punt leidde de voorbije maanden tot protest bij de vakbonden, die vrezen dat de pensioenuitkering hierdoor lager wordt.

Binnen de regering wordt gelaten gereageerd op het nieuwe uitstel. “Beter een goed systeem dan nu te snel te gaan”, klinkt het in regeringskringen. Pensioenspecialist Ria Janvier (Universiteit Antwerpen) maakt zich meer zorgen. Zij zit in de academische raad die de minister adviseert, en vreest dat de voorziene startdatum van 2025 in het gedrang komt. “Als het parlement deze wet niet voor de verkiezingen goedkeurt, dan wordt het gauw 2020 voor het zover is”, zegt ze. “En dan hebben de pensioendiensten te weinig tijd om alles voor te bereiden.”

Volgens Janvier is het niet te onderschatten wat hier allemaal bij komt kijken. “Het gaat om de basis voor het pensioensysteem dat verandert”, zegt ze. “Dat vraagt een jarenlange voorbereiding.” De woordvoerder van Bacquelaine meent in een reactie dat het niet zo’n vaart zal lopen. “Sowieso hebben de diensten dan nog enkele jaren de tijd”, aldus Koen Peumans. “Bovendien geeft ons dat meer tijd om eerst de bevolking uitgebreider te informeren. De datum van 2025 was er trouwen net op vraag van de pensioendiensten en de academische raad gekomen. Met de regering hadden we in het regeerakkoord pas 2030 voorzien.”