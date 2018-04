De blitzkrieg van de buxusmot: hoe een nachtvlinder in acht jaar tijd Vlaanderen kaal kon vreten

Het is slechts een kwestie van tijd voor de rups van de buxusmot in iedere uithoek van Vlaanderen mooi gesnoeide planten en ­hagen kaalvreet. De geïmporteerde nachtvlinder had amper acht jaar nodig om bijna heel het grondgebied te veroveren. Al liftend met een plantentransport of kilo­meters vliegend in warme nachten. Wat doen we ertegen? Die mottige mot uitroeien? Of de exotische buxus meteen maar ­helemaal bannen uit Vlaanderen? De discussie woedt volop.