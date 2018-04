OVERZICHT. Wie promoveert en degradeert in Europese topcompetities?

Met FC Köln werd zaterdag de eerste degradant in de Duitse Bundesliga bekend. Nu het seizoen op zijn einde loopt, begint in alle Europese topcompetities de tijd stilaan te dringen voor de teams die zich in de onderste regionen van het klassement bevinden. Net zoals dat het geval is voor de topteams in de tweede klasse van elk land. Maar wat is nu de precieze situatie rond promotie en degradatie in die competities? Een overzicht.

Bundesliga (Duitsland): Köln eerste zakker, Benito Raman zeker van promotie

In de Duitse Bundesliga zakken de laatste twee teams in het klassement meteen naar de 2. Bundesliga, terwijl de nummer zestien barrages speelt tegen de nummer drie uit de 2. Bundesliga. Zaterdag werden de eerste promovendus en eerste degradant bekend: FC Köln zakt naar de tweede klasse, terwijl Hamburger SV zichzelf nieuw leven inblies met een levensbelangrijke zege tegen nummer vijftien Wolfsburg.

In de 2. Bundesliga is het Fortuna Düsseldorf van onze landgenoot Benito Raman intussen zeker van promotie. Na de zege bij Dynamo Dresden (1-2) leidt Düsseldorf de competitie met 59 punten en kan het niet meer bijgehaald worden door de huidige nummer drie Holstein Kiel, dat tien punten minder telt. Nürnberg, de tweede in de stand, heeft vijf punten meer dan Holstein Kiel en is met nog drie wedstrijden te gaan dus nog niet helemaal zeker van promotie - al ziet het er wel heel goed uit. Voor Holstein Kiel worden het nog bange weken, want zowel Regensburg, Arminia Bielefeld als VfL Bochum volgt op slechts twee punten...

Tussenstand Bundesliga:

14) SC Freiburg - 33 punten

15) VfL Wolfsburg - 30 punten

16) FSV Mainz - 30 punten (1 wedstrijd minder gespeeld)

17) Hamburger SV - 28 punten

18) FC Köln - 22 punten

Tussenstand 2. Bundesliga:

1) Fortuna Düsseldorf - 59 punten

2) Nürnberg - 54 (1 wedstrijd minder gespeeld)

3) Holstein Kiel - 49 (1 wedstrijd minder gespeeld)

4) Regensburg - 47 (1 wedstrijd minder gespeeld)

5) Arminia Bielefeld - 47

6) VfL Bochum - 47

De spelers van FC Köln druipen af na het verlies tegen Freiburg dat hun lot bezegelde: zij spelen volgend seizoen in de 2. Bundesliga. Foto: Photo News

Serie A (Italië): Empoli keert na één jaar terug, Benevento doet het omgekeerde

De laatste drie teams in de Serie A degraderen na het seizoen naar de Serie B. In diezelfde Serie B zit het systeem voor de promotie iets moeilijker in elkaar: de nummers één en twee promoveren rechtstreeks, terwijl de teams op plaatsen drie tot en met acht elkaar bekampen in een knockout-toernooi. De nummers vijf tot acht spelen in de eerste ronde tegen elkaar (wedstrijden bepaald door loting), de winnaars van elke confrontatie spelen in de halve finales tegen de nummers drie en vier. De winnaars van die twee wedstrijden vechten het nadien onder elkaar in twee wedstrijden uit voor de promotie.

In de Serie A is Benevento al zeker van de degradatie. De club uit Campania promoveerde vorig jaar verrassend, maar met amper 17 punten uit 34 wedstrijden is een terugkeer naar de Serie B niet meer dan terecht te noemen. De andere teams die momenteel op de onveilige plaatsen bivakkeren zijn SPAL en Hellas Verona. Vooral voor die laatste club is de situatie prangend met nog maar vier wedstrijden te gaan.

Empoli kroonde zich zaterdag tot kampioen in de Serie B en mag zo na één jaar al terugkeren naar het hoogste niveau. Parma is met nog vier wedstrijden te gaan momenteel in bezit van het tweede rechtstreekse promotieticket, maar zij staan wel op gelijke hoogte van nummer drie Palermo. Als de situatie zo blijft zal Palermo samen met Frosinone, Venezia, AS Bari, Cittadella en Perugia de eindronde voor de laatste promotieplek spelen. Nummer negen Foggia volgt bovendien al op liefst zeven punten: de clubs in de top acht liggen behoudens een mirakel dus al zo goed als vast.

Tussenstand Serie A:

16) Chievo Verona - 31 punten

17) Crotone - 31

18) SPAL - 29

19) Hellas Verona - 25

20) Benevento - 17

Tussenstand Serie B:

1) Empoli - 77 punten

2) Parma - 63

3) Palermo - 63

4) Frosinone - 62

5) Venezia - 60

6) AS Bari - 60

7) Cittadella - 58

8) Perugia - 58

Hier lachen ze nog, maar het kleine Benevento keert na één jaar in de Serie A terug naar de Serie B. Foto: Photo News

Premier League (Engeland): strijd tussen Cardiff en Fulham, mirakel in de maak bij West Bromwich?

In de Premier League degraderen de laatste drie teams naar de Championship. In de Championship krijgen de twee beste teams een rechtstreekse promotie, de nummers drie tot zes vechten in een playoff om het laatste plekje in de Premier League. In die Premier League leken de dagen van West Bromwich Albion geteld, maar na een 8 op 12 - met ondere andere winst op Manchester United en een gelijkspel tegen Liverpool - lijkt er voor de Baggies misschien nog een mirakel in de maak. Met nog twee wedstrijden te gaan is het gat naar de zeventiende plek van Swansea City wel vijf punten. Het lijkt onoverbrugbaar, maar in voetbal kan alles. Southampton en Stoke City zijn momenteel achttiende en negentiende en kijken voorlopig dus ook tegen de degradatie aan.

Met nog één speeldag te gaan in de Championship staan de zenuwen strak gespannen bij Cardiff City en Fulham. Wolverhampton Wanderers is met een duidelijk verschil al zeker van de promotie, maar het gat tussen Cardiff (tweede) en Fulham (derde) bedraagt slechts één punt. Aston Villa (vierde) en Middlesbrough (vijfde) zijn al zeker van hun plekje in de eindronde, nummer zes Derby County kan nog bijgehaald worden door Preston en mathematisch gezien ook door Millwall.

Tussenstand Premier League:

15) West Ham United - 35 (2 wedstrijden minder gespeeld)

16) Huddersfield Town - 35 (1 wedstrijd minder gespeeld)

17) Swansea City - 33 (1 wedstrijd minder gespeeld)

18) Southampton - 32 (1 wedstrijd minder gespeeld)

19) Stoke City - 30

20) West Bromwich Albion - 28

Tussenstand Championship:

1) Wolverhampton Wanderers - 99 punten

2) Cardiff City - 89

3) Fulham - 88

4) Aston Villa - 83

5) Middlesbrough - 75

6) Derby County - 72

7) Preston - 70

8) Millwall - 69

De spelers van Wolverhampton Wanderers vieren hun titel in de Championship. Zij mogen het volgend jaar opnemen tegen tegenstanders als Manchester City en Liverpool in de Premier League. Foto: Action Images via Reuters

La Liga (Spanje): drie degradanten lijken nu al bekend, spanning in La Liga 2

In Spanje degraderen de laatste drie clubs uit La Liga naar La Liga 2. De nummers één en twee uit La Liga 2 maken de omgekeerde beweging, terwijl de nummers drie tot en met zes in een playoff vechten om het laatste promotieticket. Opvallend genoeg lijken we nu al zeker te zijn over wie zal degraderen uit La Liga. Las Palmas en Malaga zijn al een tijdje zeker dat ze volgend jaar in La Liga 2 zullen uitkomen, zondag zal Deportivo La Coruña zich waarschijnlijk bij dat duo voegen. Deportivo volgt met nog vier wedstrijden te gaan immers op 12 punten van nummer zeventien Levante en moet om zich te redden elke resterende match winnen, met zeer grote verschillen. Zondag speelt Deportivo echter tegen… het nog ongeslagen FC Barcelona.

In La Liga 2 is de strijd om de promotietickets een stuk spannender. Huesca leidt met nog een aantal wedstrijden te gaan, maar de verschillen bovenaan zijn zeer klein. Rayo Vallecano en Gijon volgen op zeer korte afstand en ook de strijd om de laatste drie plekjes in de eindronde is er één om duimen en vingers bij af te likken, met maar liefst zeven serieuze kanshebbers voor drie plaatsen.

Tussenstand La Liga:

17) UD Levante - 40 punten

18) Deportivo La Coruña - 28 (1 wedstrijd minder gespeeld)

19) UD Las Palmas - 22

20) Malaga CF - 20 (1 wedstrijd minder gespeeld)

Tussenstand La Liga 2:

1) Huesca - 68 punten

2) Rayo Vallecano - 67 (1 wedstrijd minder gespeeld)

3) Sporting Gijon - 65 (1 wedstrijd minder gespeeld)

4) Cadiz CF - 59

5) Real Zaragoza - 59

6) CD Numancia - 58(1 wedstrijd minder gespeeld)

7) Real Oviedo - 57 (1 wedstrijd minder gespeeld)

8) Granada CF - 55

9) Real Valladolid - 55

10) Osasuna - 54

Ook bij Deportivo La Coruña voelen ze de bui intussen al hangen. De degradatie zal z Foto: Photo News

Ligue 1 (Frankrijk): Reims domineert Ligue 2, degradatie voor Lille?

Bij onze zuiderburen degraderen de twee laatste teams van de Ligue 1 naar de Ligue 2, terwijl het nummer achttien barrages zal spelen om in de Ligue 1 te mogen blijven. Die barrages zitten wel erg opvallend in elkaar. De nummers vier en vijf uit de Ligue 2 spelen tegen elkaar, waarna de winnaar tegen het nummer drie uit de Ligue 2 speelt. De winnaar van die confrontatie mag vervolgens tegen het nummer achttien uit de Ligue 1 spelen voor de promotie.

In de Ligue 1 lijken de dag van rode lantaarn Metz geteld met nog maar drie wedstrijden te gaan, maar daarboven is het spannend. Voorlopig kamperen Troyes en Lille, de ex-club van Eden Hazard, op de achttiende en negentiende plek. Het gat met voorliggers Strasbourg en Toulouse is echter nog te overbruggen.

Reims is intussen al even zeker van de promotie naar de Ligue 1, maar voor het tweede rechtstreekse ticket kan er nog wat gebeuren. Nîmes heeft met nog twee wedstrijden te gaan drie punten voorsprong op nummer drie Ajaccio. Brest en Clermont volgen op iets grotere afstand op de plekken vier en vijf, die recht geven op de barrages. Ook voor die plaatsen zijn er met Lorient, Chateauroux, Le Havre en Paris FC echter nog wat kapers op de kust.

Tussenstand Ligue 1:

16) Strasbourg - 35 punten

17) Toulouse - 34 (1 wedstrijd minder gespeeld)

18) Troyes - 32

19) Lille - 32

20) Metz - 26

Tussenstand Ligue 2:

1) Reims - 84 punten (1 wedstrijd minder gespeeld)

2) Nîmes - 69

3) AC Ajaccio - 66

4) Brest - 61

5) Clermont - 59

6) Lorient - 59

7) Chateauroux - 58

8) Le Havre - 57 (1 wedstrijd minder gespeeld)

9) Paris FC - 57 (1 wedstrijd minder gespeeld)