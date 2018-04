Politie neemt maatregelen in aanloop naar derby: stenen weggehaald aan stadion

Er worden heel wat maatregelen getroffen om eventuele rellen na de derby match tussen Beerschot Wilrijk en Royal Antwerp FC van morgen te voorkomen. Er zouden tien ton stenen in de buurt van het Olympisch Stadion op het Kiel weggehaald zijn.

Bovendien zouden er ook hekken en planken dichtgetimmerd zijn, zodat er niet mee gegooid kan worden. De lokale politie van Antwerpen bevestigt dat er acties ondernomen zijn, maar gaat verder niet in detail.

De politie laat weten voorbereid te zijn op alle mogelijke scenario’s. Een stuk van de Julius de Geyterstraat, tussen de VII-de Olympiadelaan en de Sportstraat, vlak bij het Olympisch Stadion, zal in het belang van de openbare orde afgesloten zijn.

Ook strengere regels in stadion

Vanaf zondagmiddag gelden strenge regels in het Olympisch Stadion op het Kiel. Zaken zoals stroboscopisch licht, Bengaals vuur, rookbommen en ander pyrotechnisch materiaal worden niet meer getolereerd in de tribunes. Ook kwetsende spreekkoren of gezangen worden strenger aangepakt. “Als we niet ingrijpen, dan dreigt Beerschot Wilrijk in de toekomst opnieuw geldboetes te krijgen en hangt ons zelfs een wedstrijd achter gesloten deuren boven het hoofd”, zegt bestuurslid Walter Damen. “Het verlies van inkomsten en de imagoschade die we daardoor hebben, is enorm. Onze club kan niet anders dan de regels opleggen. De voetbalbond wordt steeds strenger en laat ons geen andere keuze.”

Alweer naar commissie

KFCO Beerschot Wilrijk is objectief aansprakelijk voor alles wat in het stadion gebeurt. Het bestuur van de Kielse club doet daarom een oproep naar de supporters om voortaan dergelijk gedrag achterwege te laten. “Iedereen moet beseffen dat dit de club aanzienlijke schade berokkent. Bovendien schrikken zaken zoals bommetjes ook andere supporters af. Als het zover komt dat we een wedstrijd achter gesloten deuren moeten spelen, betekent dit dat onze abonneehouders en andere gasten een wedstrijd minder kunnen bijwonen. Dan worden ook die mensen gestraft. Hopelijk komt het niet zover. Maar als we niet anders kunnen, dan zullen we de hardleerse mensen een stadionverbod geven.”

De geschillencommissie voor het profvoetbal legde Beerschot Wilrijk vorige week een boete op van 3.000 euro voor de rellen en het gebruik van rookbommen en ander vuurwerk na de wedstrijd op Cercle Brugge van 10 maart. “En we zullen ons, na de problemen op de Bosuil twee weken geleden, opnieuw moeten verantwoorden voor die commissie. Net zoals het bestuur van Antwerp”, zegt Dieltjens. “We hebben een fanatiek en trouw publiek. Uiteraard mag iedereen nog steeds positief zijn ploeg aanmoedigen. Dat is onderdeel van het voetbal.”

Aanhoudingen: nog zes personen in cel

Het Antwerpse parket bevestigt dat zes van de veertien verdachten die afgelopen donderdag werden opgepakt in het onderzoek naar voetbalhooliganisme, aangehouden blijven. Vijf verdachten werden vrijgelaten onder voorwaarden, drie van hen zonder voorwaarden. Maandag zal de raadkamer beslissen of de aanhouding van de zes verlengd wordt.