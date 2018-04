Ouders gaan zoontje (7) ophalen bij kennis, maar vinden hem dood terug

De ouders van een zevenjarige jongen hebben zaterdag een drama meegemaakt. Toen ze hun zoontje in het Duitse Heilbronn gingen ophalen bij een kennis, vonden ze hem dood terug. Dat melden Duitse media.

Het zoontje bevond zich nog in de woning van de kennis, een 69-jarige vrouw, maar van haar was geen spoor meer te bekennen. De politie en justitie gaan uit van een misdrijf en zijn onder meer een helikopter in bij de zoektocht naar de vrouw.

De feiten speelden zich af in Künzelsau, vlakbij de stad Heilbronn in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.