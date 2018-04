Heerlijke treffer ex-Bruggeling volstaat niet voor zege, tegenstander solliciteert voor ‘Scrimmage van het Jaar’

That one'll stick! Victor Vazquez doubles the lead for @torontofc with this chip. #TORvCHI https://t.co/1dhyQURJXS

Het gaat Victor Vazquez voor de wind in de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. De Spaanse middenvelder kroonde zich vorig seizoen tot landskampioen met zijn ploeg Toronto. De voormalige draaischijf van Club Brugge miste de voorbije wedstrijden wel met een rugblessure, maar keerde terg in stijl. Op eigen veld tegen Chicago Fire pakte Vazquez uit met een prachtig doelpunt.

Het voormalige jeugdproduct van Barcelona verschalkte de doelman met een heerlijke lob, goed voor de 2-0. Het volstond echter niet voor de zege, Chicago vocht terug tot 2-2. De aansluitingstreffer kwam op naam van een grijs wordende Bastian Schweinsteiger, de gelijkmaker kwam er diep in de blessuretijd.

Bij het ingaan van de extra tijd maakten de bezoekers al ei zo na gelijk, maar wat volgde was een ongezien scrimmage. Toronto-doelman Bono hield een kopbal van Chicago-spits Gordon met een knappe reflex uit doel, maar die botste in de nasleep bijna alsnog in doel. Verdediger Fraser trapte de bal weg, maar tegen doelman Bono. Nu leek het niet meer te kunnen mislukken voor Chicago, maar Nikolics trapte vanop een meter tegen de lat. Niet te geloven. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd zorgde Gordon alsnog voor de gelijkmaker.

CLASSIC ALAN GORDON! A LATE EQUALIZER FOR THE VISITORS! #TORvCHI https://t.co/0wyQYGgSRv — Major League Soccer (@MLS) 28 april 2018

Toronto kent een moeizaam begin van het seizoen. Na zes wedstrijden kon het nog maar één keer winnen en speelde het één keer gelijk. De vier resterende wedstrijden gingen verloren. De regerende landskampioen staat momenteel dan ook elfde en laatste in de Eastern Conference.

Twee assists van Zlatan, maar LA Galaxy verliest thuis opnieuw

Los Angeles Galaxy heeft in de Amerikaanse MLS-competitie een derde thuisverlies op rij geleden. Ondanks twee assists van steraanwinst Zlatan Ibrahimovic ging het Californische team met 2-3 onderuit tegen New York Red Bulls.

De bezoekers kwamen 0-2 voor via Daniel Royer (7’) en Florian Valot (49’) maar Galaxy knokte terug en na treffers van Ola Kamara (59’) en Giovani dos Santos (66’), twee keer op aangeven van Ibrahimovic, werd het 2-2. Zes minuten voor tijd ging de bal na handspel van David Romney op de stip voor New York en Alejandro Romero Gamarra faalde niet (2-3).

OLA KAMARA! And just like that, the @LAGalaxy cut the deficit in half, 2-1. #LAvRBNY https://t.co/QSpv7Y00QD — Major League Soccer (@MLS) 29 april 2018

Sinds de komst van Ibrahimovic eind maart speelde Galaxy vijf wedstrijden en daarvan gingen er drie verloren, allemaal in eigen stadion. De Zweed scoorde al drie keer, twee in zijn debuutmatch tegen het Los Angeles FC van Laurent Ciman (4-3) en een tegen Chicago (0-1). In de stand is Galaxy vijfde in de Western Conference met 10 punten uit acht duels.