“Grootste investering in Australische geschiedenis” moet Great Barrier Reef redden

De Australische regering gaat de komende jaren 500 miljoen Australische dollar (312 miljoen euro) investeren in het herstel van het Groot Barrièrerif. Dat heeft minister van Milieu Josh Frydenberg zondag gezegd. “Het gaat om de grootste investering uit de geschiedenis”, luidt het.

Het geld zal gaan naar het herstellen van het rif, het verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van doornenkronen - zeesterren die zich voeden aan het koraal - en het resistenter maken van het koraal tegen hogere temperaturen en licht.

Het Groot Barrièrerif is ’s werelds grootste koraalrif. Het beslaat net geen 345.000 vierkante kilometer voor de noordoostkust van Australië, en is sinds 1981 werelderfgoed. De laatste jaren heeft het echter te kampen met grootschalige verbleking, waardoor een derde van de koralen is afgestorven.

Frydenberg wees zondag ook op het belang van het rif voor de Australische economie, vooral op het vlak van toerisme. Het levert 64.000 jobs op en brengt jaarlijks 6,4 miljard Australische dollar (4 miljard euro) in het laatje.