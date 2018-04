Lichaam van vermiste Angélique (13) gevonden, verdachte (45) bekent moord

Het lichaam van de vermiste Angélique Six, amper 13 jaar oud, is afgelopen nacht aangetroffen in een bos in de buurt van Rijsel. Het Franse meisje was sinds woensdag vermist en is door wurging om het leven gebracht. Een 45-jarige man heeft bekentenissen afgelegd, melden Franse media.

Het Franse meisje Angélique Six was afgelopen woensdag rond 16.30 uur verdwenen uit Agrippin, vlakbij haar woonplaats Wambrechies. Ze was thuis vertrokken en had gezegd naar vriendinnen te gaan, maar werd daarna niet meer gezien. Een grootschalige zoekactie werd op poten gezet, maar zonder succes.

Afgelopen nacht werd het lichaam van het 13-jarige meisje rond 2 uur aangetroffen in een bos in Quesnoy-sur-Deûle, een buurdorp van haar woonplaats en niet ver van Rijsel. Angélique lag er naakt en bleek te zijn omgekomen door verstikking.

Misbruik

De politie heeft een 45-jarige verdachte opgepakt. Die gaf zaterdagavond toe haar naar zijn huis gelokt te hebben, waar hij haar eerst probeerde te misbruiken en vervolgens gewurgd heeft. Daarna bracht hij haar lichaam naar het bos. Na zijn bekentenissen nam hij de politie mee naar de plaats waar hij het lichaam van het meisje achtergelaten had.

De man was al gekend bij de politie en het gerecht voor gevallen van aanranding en seksuele agressie. Hij woonde in dezelfde wijk als het slachtoffer, vermoedelijk heeft hij haar daarom kunnen meenemen. Hoe de politie in deze zaak bij hem terechtkwam, is nog niet duidelijk. Mogelijk is dat het gevolg van de verklaringen van een 10-jarige jongen, die de politie zaterdag gezegd had dat hij Angélique met een man had zien vertrekken uit het park vlakbij zijn huis voor haar verdwijning.