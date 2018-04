Anderlecht-aanwinst demonstreert talent met geweldige vrije trap, Coucke is apetrots: “Houd nog wat over”

Anderlecht legde al die versterkingen vast voor volgend seizoen. In eigen land trok het Yevgen Makarenko (KV Kortrijk) en Elias Cobbaut (KV Mechelen) aan. In het buitenlands haalde het de Albanese flankspeler Kristal Abazaj, die overkomt van Skenderbeu. Momenteel vertoon Abazaj nog op huurbasis zijn kunsten bij FC Luftëtari. Daar demonstreerde hij zaterdag nog zijn kunsten met een geweldige vrije trap, zijn derde doelpunten op twee wedstrijden. Marc Couck strooide met lof op Twitter.

Deze was vorige week #Abazaj

Keep some for next year, Kristal! pic.twitter.com/KgKUktV1Th