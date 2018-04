Speciaal ‘noodnummer’ geactiveerd voor aankomend onweer: bekijk hier waar en wanneer je moet oppassen

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt zondagnamiddag en -avond voor een code oranje in bepaalde delen van het land. Dat betekent concreet dat er felle onweersbuien op komst zijn met eventueel zware windstoten en hagel. Daarom zal de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zondag vanaf 12 uur het nummer 1722 activeren voor niet-dringende brandweeroproepen.

Zondag is er vooral in het oosten en het zuidoosten van het land in de namiddag en de avond kans op felle onweersbuien die kunnen gepaard gaan met zware windstoten en hagel. Het meteorologisch instituut vaardigt voor enkele regio’s zelfs een “code oranje” uit.

“Intense regenval, hagelbuien, blikseminslagen en/of hevige rukwinden kunnen vrij grote schade veroorzaken”, klinkt het bij het KMI. “Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. Er is ook kans op vallende bomen en/of takken. Wees dus op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer.”

Bekijk hier waar en wanneer je moet oppassen:

Foto: KMI

Noodnummer 1722

Na aankondiging van een code oranje heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken beslist om zondagmiddag vanaf 12 uur het nummer 1722 te activeren voor niet-dringende brandweeroproepen.

Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. “We vragen aan iedereen om enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand potentieel in (levens)gevaar is”, klinkt het.

Ben je niet in (levens)gevaar? Dan bel je best naar 1722. Mensen die niet meteen binnen geraken op dat nummer door het grote aantal oproepen, kunnen best aan de lijn blijven. Geraak je toch niet binnen, bel dan later nog eens terug. Je kan ook nakijken of je lokale brandweer een e-loket heeft of zelf nog een extra nummer heeft geopend. Bel in elk geval niet naar het noodnummer 112.

Rest van de week

Zondag krijgen we geregeld regen en buien, die soms fel kunnen zijn met onweer. De meest intense onweersbuien komen echter in de late namiddag en avond tot ontwikkeling en lijken vooral voor het oosten van ons land bestemd. De maxima liggen tussen 12 graden aan zee en 21 graden in het uiterste zuidoosten van het land.

Maandag en dinsdag is het vaak bewolkt en winderig, met af en toe regen of buien. Maandag stijgt het kwik tot rond 14 graden, dinsdag halen we met moeite nog 10 graden.

Woensdag neemt de bewolking toe en valt er een beetje regen. De maxima liggen rond 15 of 16 graden.

Vanaf donderdag zou het droger en geleidelijk ook zachter worden.