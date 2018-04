Nederlanders die amok wilden maken opgepakt voor aanvang van Antwerpse derby

Antwerpen - De Antwerpse derby tussen Beerschot-Wilrijk en Antwerp begint pas om 14.30 uur, maar er zijn al negen mensen opgepakt in de buurt van het stadion. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het gaat hoofdzakelijk om Nederlanders die amok wilden maken. De politie is heel waakzaam in de omgeving.

De arrestaties gebeurden in de omgeving van het Olympisch Stadion. “Na controle bleek dat de supporters in kwestie materiaal op zak hadden waarmee amok gemaakt kan worden. Ze werden daarom bestuurlijk aangehouden”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Het ging voornamelijk om Nederlanders. De politie houdt de buurt zorgvuldig in de gaten, en enkele straten worden afgesloten voor het verkeer.

Volgens geruchten bij beide clubs zouden vandaag op het Kiel hooligans van Willem II, langs de zijde van Antwerp, en hooligans van FC Groningen, langs de kant van Beerschot, aanwezig zijn. Of dit tot een confrontatie zal leiden, is lang niet zeker. Deze week werd nog een groep hooligans van beide harde kernen opgepakt in een onderzoek naar zogenaamde free fights, confrontaties op afgelegen plekken.

Maatregelen

Foto: BFM

Er worden ook heel wat maatregelen getroffen om eventuele rellen na de derby tussen Beerschot Wilrijk en Royal Antwerp FC te voorkomen. Er zouden tien ton stenen in de buurt van het Olympisch Stadion op het Kiel weggehaald zijn.

Bovendien zouden er ook hekken en planken dichtgetimmerd zijn, zodat er niet mee gegooid kan worden. De lokale politie van Antwerpen bevestigt dat er acties ondernomen zijn, maar gaat verder niet in detail.

De politie laat weten voorbereid te zijn op alle mogelijke scenario’s. Een stuk van de Julius de Geyterstraat, tussen de VII-de Olympiadelaan en de Sportstraat, vlak bij het Olympisch Stadion, zal in het belang van de openbare orde afgesloten zijn.

Ook strengere regels in stadion

Vanaf zondagmiddag gelden strenge regels in het Olympisch Stadion op het Kiel. Zaken zoals stroboscopisch licht, Bengaals vuur, rookbommen en ander pyrotechnisch materiaal worden niet meer getolereerd in de tribunes. Ook kwetsende spreekkoren of gezangen worden strenger aangepakt. “Als we niet ingrijpen, dan dreigt Beerschot Wilrijk in de toekomst opnieuw geldboetes te krijgen en hangt ons zelfs een wedstrijd achter gesloten deuren boven het hoofd”, zegt bestuurslid Walter Damen. “Het verlies van inkomsten en de imagoschade die we daardoor hebben, is enorm. Onze club kan niet anders dan de regels opleggen. De voetbalbond wordt steeds strenger en laat ons geen andere keuze.”