Steven Gerrard heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging. De voormalige Engelse middenvelder wordt coach van de Schotse traditieclub Rangers FC. De club moet de deal officieel nog aankondigen, maar de Engelse pers is er zeker van. Gerrard accepteerde het voorstel en moet met de Rangers proberen de hegemonie van aartsrivaal Celtic te doorbreken.

Later vandaag staat overigens de Old Firm op de agenda. Dedryck Boyata staat in de basis bij Celtic, dat de titel pakt bij een zege.