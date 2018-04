Engelse krant ziet Rode Duivels falen op WK ondanks al hun talent: “De vloek van de gouden generatie”

Op het WK in Rusland zullen de Rode Duivels het opnemen tegen Engeland. De Rode Duivels zijn allesbehalve onbekend over het Kanaal, want verschillende internationals vertonen wekelijks hun kunsten in de Premier League. Jacob Steinberg, journalist bij de Engelse krant The Guardian, weet ook dat België eens sterke ploeg heeft. Desondanks heeft hij geen hoge verwachtingen voor het WK. “Je las het hier voor het eerst: Panama wint van België.”

“Als de geschiedenis ons iets leert, is het dat teams die de stempel ‘Gouden Generatie’ krijgen meestal kunnen genieten van hoogmoed voor het toernooi, hun beste speler verliezen voordat er een bal rolt, vergeten hun spelers op de juiste positie te zetten, elke match de tactiek omgooien, een paar keer onverdiend winnen, vervolgens uitgeschakeld worden na strafschoppen en eindigen met de hoop dat de schuld op een buitenstaander kan geschoven worden”, begint Steinberg zijn betoog.

En daar legt hij meteen de link naar Rode Duivels. “Dat alles brengt ons bij België. Zij hebben zo veel topspelers dat zelfs idioten moesten stoppen met te zeggen dat een hippie-team is. Op veel manieren zijn ze te vergelijken met het Engeland onder Sven-Göran Eriksson (Zweedse ex-bondscoach, red.), alleen zou België wel eens écht goed kunnen zijn in voetbal”, aldus Steinberg. Hij kan het wel niet laten om al meteen even subtiel de draak te steken met de Rode Duivels. “De druk ligt dus bij hen om aan de verwachtingen te voldoen nadat ze toch wat teleurstelden op de voorbije twee toernooien. Ze zijn al een tijd ongeslagen, moeten deze keer geen aanvaller zo machtig als Robson-Kanu afhouden, Fellaini is klaar om de fakkel van Iniesta over te nemen als de middenvelder met de meeste skills en zelfs wij zijn bekend met hun ploeg. Ze moeten dus wel iets goed doen.”

“Twijfels over Bobby M”

En zo lijkt alles in zijn plaats te vallen voor onze nationale ploeg, stellen ze vast in Engeland. “België kreeg een goede loting. Met Panama, Tunesië en Engeland zal het waarschijnlijk de tweede plaats pakken in Groep G”, knipoogt Steinberg. “Hun beste spelers zijn ook in uitstekend doen. De Bruyne loodste Man City naar de titel, Lukaku is topscorer aller tijden bij de nationale ploeg, Dembélé heeft veel bewonderaars, Hazard loodste Chelsea naar de FA Cup-finale en Fellaini is Fellaini.”

Foto: BELGA

Maar het is ook The Guardian opgevallen dat er in België zelf wat scepsis heerst over de kansen op het WK. “Alles gaat dus goed, maar terwijl buitenstaanders een sterk resultaat verwachten, zijn de volgers van de Rode Duivels daar niet zo van overtuigd. Ten eerste missen ze WK-geschiedenis. Daarnaast zijn er ook twijfels over de tactiek van Bobby M (Roberto Martinez, red.), de man die bij Everton-fans maar net populairder is dan huidig coach Sam Allardyce en die ooit een verdediging wilde bouwen rond Antolin Alcaraz (ex-Club Brugge).”

Want met die opstellingen komen enkele gebreken boven. “Men vreest dat in de 3-4-3 de gebrekkige verdedigende kwaliteiten van Carrasco zullen uitgebuit worden en Toby Alderweireld lijkt wat roestig nu hij nog amper aan de bak komt bij Tottenham. ‘Dat is zorgwekkend’, zei Martinez. En als de man die Gareth Barry ooit beschreef als ‘één van de beste Engelse spelers ooit’ een gebrek aan optimisme heeft, is het slechts een kwestie van tijd voor het doek van de Gouden Generatie-vloek valt. Je hoorde het eerst van ons: Panama wint met 4-3 van België”, aldus Steinberg.

The Guardian ziet België dus falen op het WK. Aan de Rode Duivels om op 28 juni tegen The Three Lions te tonen dat ze klaar zijn voor een prijs.

“Carrasco is verdedigend niet sterk genoeg voor een 3-4-3.” Foto: BELGA