Middenvelder Dani Wilms (19) tekent voor 2 jaar bij Beerschot Wilrijk, waar hij aansluit bij de A-kern. Hij komt over van KV Mechelen, waar hij sinds de winterstop ook deel uitmaakte van de A-kern.

Voor Wilms betekent dit een comeback op het Kiel want hij speelde er al in de jeugd. Na de het faillissement van Beerschot AC in 2013 trok hij naar Malinwa, waar hij uiteindelijk 5 seizoenen speelde.