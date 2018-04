Woordvoerster Trump belachelijk gemaakt tijdens diner in Witte Huis: "Dit was afschuwelijk"

Naar jaarlijkse gewoonte was het lachen geblazen op het White House Correspondents’ Dinner van zaterdagavond. Presentatrice van dienst was comédienne Michelle Wolf, die het vooral gemunt had op Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerster van president Donald Trump.

Op het White House Correspondent’s Dinner worden elk jaar 3.000 mensen uitgenodigd, waaronder een hoop journalisten die elke dag schrijven of berichten over het Witte Huis. Het is een informeel samenzijn, waar ontspannen met elkaar en gewoonlijk ook met de president omgegaan wordt, al was Trump opnieuw niet aanwezig.

Michelle Wolf kreeg de eer dit jaar om de show te stelen op het diner. De comédienne, actrice en schrijfster hield een door verre van iedereen gesmaakte speech, waarin ze het vooral gemunt had op Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerster van president Trump.

Foto: REUTERS

“Elke keer Sarah het podium opstapt, word ik opgewonden”, zei Wolf. “Ik weet nooit zeker wat er gaat volgen. Een persbriefing of een hoop leugens. Ik vind Sarah geweldig. Ze is zo inventief. Ze verbrandt feiten en met de as ervan maakt ze de perfecte smokey eye(een schminkstijl, nvdr). Misschien is ze ermee geboren, misschien zijn het leugens. Waarschijnlijk leugens.”

“Ik weet ook niet hoe ik haar moet noemen”, zei ze, terwijl Sanders zelf amper lachte. “Is het Sarah Sanders, Sarah Huckabee Sanders, Cousin Huckabee of Aunt Huckabee Sanders? Hoe zeg je Uncle Tom (een Engelse term voor iemand die zich onderdanig opstelt tegenover iemand anders, nvdr) voor blanke vrouwen die andere blanke vrouwen teleurstellen? Oh, ik weet het, Aunt Coulter.” Met dat laatste verwees ze naar de Republikeinse columniste Ann Coulter.

Stormy Daniels

Ze maakte ook wat mopjes over Donald Trump tijdens haar 20 minuten durende speech. “Zoals een pornoster zegt wanneer ze seks gaat hebben met Trump: Doe maar, dan is het voorbij.” Een duidelijke verwijzing naar de affaire rond Stormy Daniels. “Ach, het is 2018 en ik ben een vrouw. Je kan me het zwijgen niet opleggen. Tenzij je Michael Cohen me 130.000 dollar laat aanbieden.”

Ze verwees ook naar de vele ontslagen. “Ik had heel wat grappen over leden van het kabinet, maar die heb ik moeten schrappen omdat ze allemaal ontslagen zijn. Jullie zijn sneller met kabinetsleden buitengooien dan Starbucks met zwarte mensen buitengooien.”

Een uithaal was er ook naar Ivanka Trump, de dochter van en adviseur van de president. “Ze moest het opnemen voor vrouwen, maar nu is gebleken dat ze een even grote hulp is voor vrouwen als een lege doos tampons. Ze heeft niets gedaan om vrouwen te bevredigen. De appel valt niet ver van de boom.”

Nog een doelwit: Kellyanne Conway, een andere raadgever van Trump. “Jullie mogen haar niet meer uitnodigen in jullie programma’s. Ze liegt alleen maar. Als ze geen platform heeft, kan ze nergens liegen. Als er een boom valt in het bos, hoe krijgen we Kellyanne daar dan onder? Ik suggereer niet dat ze gewond raakt, hoor. Maar ze mag er wel vastzitten.”

Kritiek

Sean Spicer, de woordvoerder die vorige zomer ontslag nam, kon er niet mee lachen. “Het was walgelijk. Het idee dat mensen daarvoor geklapt hebben… Dit was een van de meest walgelijke en betreurenswaardige dingen die ik al gehoord heb in mijn leven. De taal en de verwijzingen gingen veel te ver.”

Andere mensen reageerden op Twitter zowel kritiek als positief. De meningen waren duidelijk verdeeld.